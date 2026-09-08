Rīga nākamgad uzņems Baltijas jūras ostu konferenci
3. un 4. septembrī Turku, Somijā, norisinājās ikgadējā Baltijas Ostu organizācijas (Baltic Ports Organization – BPO) konference, pulcējot Baltijas jūras reģiona ostu vadītājus, jūrniecības nozares pārstāvjus un ekspertus. Rīgas ostu konferencē pārstāvēja Rīgas brīvostas pārvaldnieks un BPO valdes loceklis Ansis Zeltiņš.
Šī gada konferences tēma “One Large Green Shipping Corridor” jeb “Vienots liels zaļās kuģošanas koridors” iezīmēja arī galvenos diskusiju virzienus – Baltijas jūras ostu attīstību mainīgajos ģeopolitiskajos un ekonomiskajos apstākļos, zaļās kuģošanas koridoru veidošanu un ostu lomu enerģētikas transformācijā, klimatnoturību un bioloģisko daudzveidību, kā arī ostu digitalizāciju un jaunu tehnoloģiju ieviešanu.
Konferences diskusijās tika uzsvērts, ka ostām jāspēj arvien ātrāk pielāgoties pārmaiņām un vienlaikus saglabāt konkurētspēju un noturību. Zaļās kuģošanas attīstībai nepieciešama ciešāka sadarbība starp ostām, kuģniecības uzņēmumiem, kravu īpašniekiem, enerģētikas un finanšu sektoru. Nākotnē ostām būs arvien būtiskāka loma jaunu enerģijas veidu un tehnoloģiju attīstībā. Vienlaikus digitalizācija kļūst par neatņemamu mūsdienīgas ostas darbības priekšnoteikumu, un tās ieviešanā būtiski rast līdzsvaru starp tehnoloģiju piedāvātajām iespējām, konkrētās ostas vajadzībām un investīciju efektivitāti.
Uzmanības lokā bija arī topošā Eiropas Savienības ostu stratēģija, tostarp ostu konkurētspēja, enerģētikas pāreja, kritiskās infrastruktūras drošība un noturība, militārā mobilitāte un divējāda lietojuma infrastruktūras attīstība.
Konferences laikā norisinājās arī BPO valdes vēlēšanas, kurās Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš atkārtoti tika ievēlēts organizācijas valdē. BPO apvieno Baltijas jūras reģiona ostas un ar ostu nozari saistītās organizācijas, pārstāvot to intereses Eiropas Savienības institūcijās un citās starptautiskās organizācijās. BPO uzmanības centrā ir ostu konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība, vides un klimata jautājumi, kā arī zināšanu un pieredzes apmaiņa starp reģiona ostām.
Konferences noslēgumā Turku tika paziņots, ka nākamā Baltic Ports Conference norisināsies 2027. gada 8. un 9. septembrī Rīgā, kur to uzņems Rīgas osta.
Aicinot Baltijas ostu nozares pārstāvjus nākamgad tikties Rīgā, Ansis Zeltiņš uzsvēra, ka Baltijas un pasaules ostu nozari gaida būtiski izaicinājumi, taču pēdējo gadu pieredze apliecina ostu spēju ātri mainīties un pielāgoties: “Ostas vairs nav lēni mainīgas struktūras, par kādām tās ilgstoši tika uzskatītas. Nozare ir pierādījusi, ka spēj būt tikpat elastīga un pielāgoties pārmaiņām tikpat ātri kā citas industrijas. Ostas ir būtiska Eiropas ekonomikas daļa, un Baltijas jūras reģions ir gatavs dot savu ieguldījumu Eiropas izaugsmē un konkurētspējā. Nākamgad turpināsim šo sarunu Rīgā.”