Pirmie Antonijas ielas svētki pulcē ap 5 000 apmeklētāju, aizsākot jaunu tradīciju
Aizvadītajā sestdienā, 5. septembrī, krāšņā pilsētas svētku gaisotnē pirmo reizi tika aizvadīti Antonijas ielas svētki. Neskatoties uz laika prognozi, kas solīja lietusgāzes, visas dienas garumā pasākums pulcējis ap 5 000 apmeklētāju. Vairāki apkaimes uzņēmumi jau izrādījuši interesi par iespēju iesaistīties arī nākamā gada svētkos. Šogad pirmo reizi tie tapuši kā dāvana pilsētai no vietējās bankas Signet Banka, kas šo ielu par mājvietu radusi jau 10 gadus.
Par vienu no dienas spilgtākajiem brīžiem kļuva Chris Noah koncerts, kas saulainajā pēcpusdienā muzikāli piepildīja un ieskandināja visu Antonijas ielu. Muzikālo programmu atklāja Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķi “Latvian Brass”, uz skatuves kāpa arī R&R Project un “Vectēva Papirosi”, bet vakara programmā uzstājās Latvijas Nacionālā teātra aktieri Zane Dombrovska un Mārcis Maņjakovs. Par mūziku programmas starplaikos rūpējās DJ Roadchanger.
Svētku viena no galvenajām daļām bija vairāk nekā 60 metrus garais kopienas galds, kas visas dienas garumā pulcēja apmeklētājus, kas baudīja plašo ēdinātāju piedāvājumu. Par to rūpējās Brants Coffee, Crêpes franču pankūkas, Kest, Noble Wine, OBDO, Riviera, Skrīveru mājas saldējums, SMØR, Vīnoga un Wine Collectors, kā arī Antonijas ielas kaimiņu restorāni.
Pirmie Antonijas ielas svētki pulcē ap 5 000 apmeklētāju, aizsākot jaunu tradīciju
Līdzās muzikālajai programmai apmeklētāji bija aicināti apmeklēt Signet Bankas finanšu pratības stūrīša aktivitātēs un PiYo Studio atvērtajās jogas un pilašu nodarbībās. No ielas un svētku dunas paslēpties bija iespējams Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pagalmā, kur darbojās “Laiks lasīt” grāmatu punkts, notika dzejas lasījumi un bija iespēja apmeklēt pašu muzeju. Savukārt mazākos svētku viesus priecēja tikšanās ar “Tutas lietu” Lapsu un Feneku.
Pēc pasākuma veiktajā apmeklētāju aptaujā īpaši augstu novērtēta svētku atmosfēra un pasākuma koncepts. Tā saukto pilsētas svētku formātu ar muziku, dejām un izklaidi visas dienas garumā Klusais centrs vēl nebija pieredzējis un par spīti kontrastam ar ierasto lieliski iederējās Antonijas ielā.