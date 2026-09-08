Nepālā pazudušo latviešu tuvinieki iestrēguši birokrātijas slazdā - pat kredītsaistības nav iespējams noskaidrot
Kamēr Nepālā joprojām turpinās bezvēsts pazudušo Latvijas ceļotāju meklēšana, viņu tuvinieki dzimtenē saskaras ar neparedzētiem juridiskiem un birokrātiskiem šķēršļiem. Piederīgie atzīst, ka bez oficiālas pilnvaras vai miršanas apliecības, piemēram, nav iespējams piekļūt informācijai par pazudušo personu finansiālajām saistībām, radot risku iegrimt parādos.
Sabiedrisko mediju portāls LSM vēsta, ka strupceļā nonākuši tie, kuri cenšas noskaidrot pazudušo ģimenes locekļu kredītsaistības, īres līgumus vai pat vienkāršus ikdienas rēķinus. Kā medijam norādīja Nepālā bezvēsts pazudušās Latvijas Nacionālās operas un baleta vijolnieces Svetlanas Okuņas meita Vera, iestādes atsakās sniegt jebkādu informāciju.
"Daži cilvēki sazinājās ar bankām un mobilo sakaru operatoriem, ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem un citām iestādēm," stāstīja Vera. "Un visur mums tiek skaidrots, ka informāciju var saņemt tikai pats cilvēks vai ar viņa pilnvaru var saņemt informāciju." Viņa uzsvēra, ka tuviniekiem šādu pilnvaru nav, tāpat kā nav izsniegtas miršanas apliecības, kas liedz iespēju savlaicīgi nokārtot finansiālās saistības. "Tā ir ļoti sarežģīta situācija, jo varbūt kādam bija kaut kādi kredīti vai hipotekārais kredīts, vai vēl kas. Mēs nevaram piekļūt šai informācijai, lai samaksātu visu šo, lai pēc tam nebūtu problēmu," pauda meita, paužot bažas par procentu pieaugumu, ja saistības netiks laikus kārtotas.
Arī kāds vīrietis, kurš joprojām gaida ziņas par savu Nepālā pazudušo sievu, LSM norādīja, ka valstij šādās krīzes situācijās būtu jānodrošina koordinēta juridiskā palīdzība. Viņaprāt, būtu nepieciešams izveidot īpašu koordinācijas centru vai nozīmēt atbildīgo personu, kas palīdzētu ģimenēm orientēties birokrātijas līkločos. "Es aizeju uz iestādi un man nav piekļuves nekādām datubāzēm, un tur vienkārši nedod informāciju, jo tā pārkāptu personu aizsardzības likumu," situāciju raksturoja vīrietis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jau vēstīts, ka joprojām nav saņemtas nekādas jaunas ziņas par 33 Latvijas valstspiederīgo likteni. Viņi bez vēsts pazuda augusta nogalē, kad Nepālu skāra postoši plūdi un dubļu nogruvumi, laupot vairāk nekā 1000 cilvēku dzīvību. Patlaban notiek pazudušo meklēšanas darbi, un tuvinieki Latvijā ir nodevuši DNS paraugus iespējamai bojāgājušo identificēšanai.