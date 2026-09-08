"Nevarējām iedomāties, ka kaut kas tāds varētu notikt!" Carnikavā bērnus sakodušo suņu saimnieks stāsta par notikušo
Ivo, kura suņi piektdien sakoda sešus Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" bērnus, "TV3 Ziņām" norāda, ka traģiskie notikumi norisinājušies ļoti ātri, un notikušais esot bijis vairāku apstākļu sakritība.
Saimnieks stāsta, ka suņi tikuši atvesti no Krievijas pirms četriem gadiem, un turpmāko gadu laikā viņi esot auguši kopā ar maziem bērniem. Līdz šim agresija no viņu puses neesot tikusi manīta, medijam norāda Ivo.
Bet jautāts par traģiskajiem notikumiem, Ivo atbild, ka viss norisinājies pārāk ātri. "Pie mums bija atbraukuši strādnieki, lai labotu kanalizāciju. Viņi nejauši atvēra vārtiņus, kurus nedrīkstēja vērt vaļā, un suņi izmuka ārā," iesāk suņu saimnieks.
"Nevarējām iedomāties, ka kaut kas tāds varētu notikt. Teritorija bija nodrošināta, lai suņi netiktu ārā," pārdomās dalās Ivo.
Viņš norāda, ka pēc notikušā strādnieki uzreiz sazinājās ar policiju, lai suņus atrastu, tomēr viss esot noticis pārāk ātri... Ivo skaidro, ka suņu audzētāja viņiem ieteikusi suņus nošķirt. "Kopā viņus atstāt nevajadzētu, jo pastāv risks, ka šāda situācija varētu atkārtoties," pauž saimnieks. Arī Latvijas Veterinārārstu biedrības pārstāve Lita Konopore medijam atzīst, ka "ar ļoti augstu ticamību, suņi līdzīgā situācijā rīkosies tāpat un uzbruks vēlreiz".
Jautāts, vai viņš suņus pie sevis neatstās, Ivo atbild noraidoši. "Nē, noteikti nē. Domājam, kaut kur tālāk laukos, kādā saimniecībā. Vēl meklējam labākos risinājumus," pauž vīrietis.
Jau ziņots, ka piektdien divi suņi pastaigas laikā sakoduši sešus Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" bērnus. Piektdien 19 bērnu grupa skolotājas un skolotāja palīga pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas, ievērojot apstiprināto pastaigas maršrutu. Pastaigas laikā no Lašu ielas gala bērnu grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi.
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Saskaņā ar iestādes sniegto informāciju incidentā cietuši seši bērni, no kuriem divi tika hospitalizēti. Cietis arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kas centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus.
Divas cietušās meitenītes joprojām atrodas bērnu slimnīcā, un BKUS ziņo, ka bērniem veiktas operācijas un viņu stāvoklis ir stabils.
Bērnu slimnīca norāda, ka BKUS ārsti regulāri palīdz bērniem pēc suņu un citu mājdzīvnieku kodumiem, un būtisks aspekts šo brūču ārstēšanā ir infekcijas risks. "Viena no būtiskākajām komplikācijām pēc suņa kodumiem ir infekcija, jo suņa mutes dobumā atrodas daudz dažādu mikroorganismu, tādēļ koduma brūcē baktērijas var nonākt dziļi audos. Infekcija var attīstīties arī tad, ja sākotnēji brūce neizskatās īpaši nopietna, tāpēc pēc suņa koduma bērnam brūci nevajadzētu novērtēt tikai pēc ārējā izskata, jo nereti tie ir tikai punktveida ādas bojājumi," norāda slimnīcas bērnu ķirurģe Anete Rozentālberga.
Saistībā ar divu suņu uzbrukumu Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" audzēkņiem piektdien ir sākts kriminālprocess, pavēstīja Valsts policija. Tikmēr Ādažu novada pašvaldībā informēja, ka pēc notikušā sākti četri administratīvā pārkāpuma procesi.