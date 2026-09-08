Mājās sagaidīti pasaules vicečempioni karpu makšķerēšanā
Pirmdienas, 7. septembra, vakarā Vērgalē sirsnīgi mājās sagaidīti pasaules vicečempioni karpu makšķerēšanā – Raivis Kabiņeckis un Valters Pirktiņs.
"Vārdos neaprakstāms prieks!" Vērgalē sirsnīgi sagaidīti pasaules vicečempioni karpu makšķerēšanā. FOTO
Pirmdienas, 7. septembra, vakarā Vērgalē sirsnīgi mājās sagaidīti pasaules vicečempioni karpu makšķerēšanā – Raivis Kabiņeckis un Valters Pirktiņs.
Raivi un Valteru sveikt bija ieradies Dienvidkurzemes novada pašvaldības priekšsēdētājs Andris Jankovskis, Vērgales pagasta pārvaldniece Vita Cielava, Dienvidkurzemes novada Sporta pārvaldes vadītājs Andis Ādiņš. Bet sagaidīšanu organizēja vietējie aktīvisti – Aivars Sprudzāns un Sandris Blinds.
Organizatori norāda, ka sagaidot latviešus, Vērgalē valdīja vārdos neprakstāms lepnums, prieks, smiekli un nobira arī pa kādai asarai. "Par lielu Latviju! Par lielu Vērgali!"
Jau ziņots, ka XXVI Pasaules čempionātā prestižākajā no makšķerēšanas disciplīnām, kas norisinājās gleznainā Mavrovo dabas parka kalnu ezerā Ziemeļmaķedonijā, mūsu puiši no Vērgales Kurzemē Valters Pirktiņš un Raivis Kabiņeckis izcīnījuši sudraba medaļas. Sacensībās piedalījās rekordliels dalībnieku skaits - 99 sportistu pāri no 33 valstīm no visas pasaules, pavēstīja Rudzinskis.
Sacensības karpu makšķerēšanā ir 72 stundu maratons, kurā sportisti, pastāvīgi atrodoties krastā, makšķerē nepārtrauktā režīmā. Rezultātu veido noķerto karpu kopējais svars, kas Raivim ar Valteru bija 194kg. Līdz zeltam pietrūka vien 20kg, kas karpu copē reizēm var būt arī vienas zivs tiesa. Zelta un bronzas medaļas šajā pasaules čempionātā Ukrainas sportistiem.
Komandu kopvērtējumā Latvija izcīnīja 9. vietu. Latviju čempionātā pārstāvēja: Raivis Kabiņeckis, Deniss Višņakovs, Konstantīns Silakovs, Gatis Ozoliņš, Dāvis Bērzkalns, Emīls Rudzītis, Jozs Grušs, Vitālijs Ņečepurenko, Raivo Antrops un Aivars Rudzinskis."