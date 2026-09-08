Otrdien gaiss Latvijā iesils līdz +23 grādiem
Otrdien gaisa temperatūra Latvijā svārstīsies +19...+23 grādu robežās, vēsta sinoptiķi.
Mākoņi daļēji segs debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens dienvidu vējš, brāzmās tas pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē. Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, dienvidu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 12 metriem sekundē, gaiss iesils līdz +22 grādiem.
Ziemeļrietumos no Latvijas atrodas zema spiediena apgabals, dienvidaustrumos - anticiklons. Atmosfēras spiediens 1013-1019 hektopaskāli jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +17,1 grāda Alūksnē līdz +22,0 grādiem Staļģenē. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 7. septembrī bija +42 grādi Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -2 grādi Islandē un Krievijas ziemeļos.