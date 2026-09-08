Otrdien gaiss Latvijā iesils līdz +23 grādiem
Foto: Zane Bitere/LETA
Kaķis uz mašīnas jumta.
Sabiedrība

Otrdien gaiss Latvijā iesils līdz +23 grādiem

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Otrdien gaisa temperatūra Latvijā svārstīsies +19...+23 grādu robežās, vēsta sinoptiķi.

Otrdien gaiss Latvijā iesils līdz +23 grādiem...

Mākoņi daļēji segs debesis, vakarpusē vietām valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens dienvidu vējš, brāzmās tas pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē. Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, dienvidu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 12 metriem sekundē, gaiss iesils līdz +22 grādiem.

Ziemeļrietumos no Latvijas atrodas zema spiediena apgabals, dienvidaustrumos - anticiklons. Atmosfēras spiediens 1013-1019 hektopaskāli jūras līmenī.

Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +17,1 grāda Alūksnē līdz +22,0 grādiem Staļģenē. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 7. septembrī bija +42 grādi Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz otrdienu -2 grādi Islandē un Krievijas ziemeļos.

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