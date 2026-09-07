“Viņš vienkārši izskrēja priekšā.” Pie Salaspils 73 gadus veca “Audi” vadītāja auto ietriecas kravas mašīnā
Smaga avārija notikusi, 73 gadus veca vīrieša vadītajam “Audi” izbraucot priekšā pa galveno ceļu braucošai kravas automašīnai. Trieciena spēks bijis tik liels, ka vieglā auto vadītāja pusē durvis tika pamatīgi deformētas un vīrieša atbrīvošanai bija nepieciešama ugunsdzēsēju palīdzība.
Ceļa vidū pie kravas automašīnas bija apstājušās trīs mediķu brigādes, tostarp reanimācijas auto. Notikuma vietā strādāja arī ugunsdzēsēji, kuri atlauza grāvī esošā “Audi” durvis, lai varētu atbrīvot un izcelt tā vadītāju. Turpat atradās arī kravas auto šoferis, kurš bija braucis pa galveno ceļu un, pēc visa spriežot, nebija gaidījis, ka no labās puses viņam priekšā izbrauks “Audi”.
"Viņš vienkārši ātri izskrēja, un gandrīz apstājās mašīnas priekšā. Neko nepaspēju. Es domāju, ka viņš grib ātri izbraukt taisni. Ātri, ātri viss bija," TV3 raidījumam "Degpunktā" skaidro kravas auto vadītājs Deniss.
Uz brauktuves pēc sadursmes palikušas aptuveni 20 metrus garas bremzēšanas pēdas. Kravas automašīna avārijā būtiski nav cietusi, savukārt “Audi” ir smagi bojāts, īpaši vadītāja pusē – aizmugurējās durvis izrautas no vietas, bet priekšējās trieciena spēkā ielocītas salonā.
Aculiecinieks stāsta, ka tieši aiz avārijā iesaistītajiem transportlīdzekļiem braukusi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, tāpēc mediķi pie cietušā nonākuši gandrīz uzreiz. Tomēr piekļūt viņam bijis sarežģīti, jo automašīnas durvis pēc trieciena bija iesprūdušas. Automašīnas salonā redzamas arī asiņu pēdas. Mediķi norādījuši, ka cietušā vīrieša veselības stāvoklis pēc negadījuma bijis kritiski smags.
NMPD pārstāve Inga Vītola skaidro: "Negadījuma vietā cietušajam palīdzību sniedza vienlaikus divas mediķu brigādes, viena no tām – ārsta speciālista brigāde, jo cietušais bija guvis smagus ievainojumus, politraumu. Pēc palīdzības sniegšanas notikuma vietā cietušo smagā stāvoklī nogādāja ārstniecības iestādē, ārsta speciālista pavadībā."
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Valsts policija informē, ka pie “Audi” stūres atradies 73 gadus vecs vīrietis. Pagaidām nav noskaidrots, kādēļ viņš laikus nepamanīja no kreisās puses tuvojošos kravas automašīnu, jo šajā ceļa posmā redzamība ir laba.