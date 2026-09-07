Rīgā bezvēsts pazudis Eduards Račko; policija lūdz sabiedrības palīdzību
Foto: Valsts policija
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Eduardu Račko.
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Rīgā bezvēsts pazudis Eduards Račko; policija lūdz sabiedrības palīdzību

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Agija Tomme

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Valsts policijas Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1963. gadā dzimušo Eduardu Račko, kurš 4. septembrī izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Garā ielā un joprojām nav atgriezies, kā arī nav zināma viņa atrašanās vieta.

Rīgā bezvēsts pazudis Eduards Račko; policija lūdz...

Pazīmes: augums 180 cm, tievas miesas būves.

Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112. 

Foto: Valsts policija
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Eduardu Račko.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Eduardu Račko.

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