"Pastāv risks, ka šāda situācija varētu atkārtoties.” Pēc uzbrukuma sešiem bērniem Carnikavā suņi ģimenē vairs neatgriezīsies
Divi suņi, kuri piektdien Carnikavā uzbruka bērnudārza audzēkņiem un sakoda sešus bērnus, pašlaik ievietoti dzīvnieku viesnīcā Baltezerā. Suņu saimnieks TV3 Ziņām apstiprinājis, ka ģimenē tie vairs neatgriezīsies. Vienlaikus noskaidrots arī būtisks apstāklis – dzīvniekiem noteiktajā laikā nebija veikta atkārtota vakcinācija pret trakumsērgu.
Jau ziņots, ka saistībā ar divu suņu uzbrukumu piektdien, 4. septembrī, Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" audzēkņiem Valsts policijā ir sākts kriminālprocess. Policija ir sākusi kriminālprocesu saskaņā ar Krimināllikuma 20. nodaļu "Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību". Pašlaik notiek izmeklēšana, suņu saimnieks ir noskaidrots.
Piektdien, 4. septembrī, 19 bērnu grupa skolotājas un skolotāja palīga pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas, ievērojot apstiprināto pastaigas maršrutu. Pastaigas laikā no Lašu ielas gala bērnu grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi. Incidentā cietuši seši bērni, no kuriem divi tika hospitalizēti. Cietis arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kurš centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus.
"Esam sazinājušies ar cietušajiem vecākiem. Situācija stabila. Abas meitenītes atrodas slimnīcā. Ceram uz ātru atveseļošanos," apstiprināja Baiba Gaidamoviča, Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" vadītāja.
Suņu saimnieks Ivo Vasiļevskis raidījumā "TV3 ziņas" skaidroja, ka suņi patlaban atrodas viesnīcā Baltezerā. Viņiem tiek meklēti jauni saimnieki un suņus plānots sadalīt. "To mums ieteica audzētāja. Suņus vajadzētu nošķirt. Kopā viņus atstāt nevajadzētu, jo pastāv risks, ka šāda situācija varētu atkārtoties," viņš skaidroja, norādot, ka labākie risinājumi vēl tiek meklēti, bet pie sevis suņus noteikti neatstāšot.
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Viņš arī norādīja, ka suņu izkļūšanu no teritorijas noteikusi vairāku apstākļu sakritība. "Pie mums bija atbraukuši strādnieki, lai labotu kanalizāciju. Viņi nejauši atvēra vārtiņus, kurus nedrīkstēja vērt vaļā, un suņi izmuka ārā," skaidroja suņu saimnieks. Pēc viņa teiktā, strādnieki uzreiz zvanījuši arī policijai, jo tai ir pieejamas kameras, lai varētu suņus atrast.
Ņemot vērā, ka patlaban notiek izmeklēšana, policija plašākus komentārus nesniedz.