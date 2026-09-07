Kamēr Nepāla sēro un joprojām nav ziņu par pazudušajiem Latvijas valstspiederīgajiem, Katmandu ieradusies vēl viena latviešu tūristu grupa
Plašu un visai asu diskusiju sociālajos tīklos izraisījis ceļotāja Andra Baloža ieraksts no Katmandu. Laikā, kad Nepāla vēl atkopjas no postošajiem plūdiem un zemes nogruvumiem, bet Latvijas Ārlietu ministrija turpina darbu, lai noskaidrotu pazudušo Latvijas valstspiederīgo likteni, Balodis pavēstījis, ka viņa grupa ieradusies Nepālā un gatavojas doties tālāk uz Tibetu.
26. augustā Nepālas un Ķīnas pierobežu skāra katastrofāli plūdi, ko izraisīja ledāja, klinšu un ledus masas sabrukums. Katastrofā Nepālā un Tibetā bojāgājušo skaits pārsniedzis 1300, bet tūkstošiem cilvēku joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem, tostarp vairāki Latvijas valstspiederīgie.
Uz šī fona uzmanību izpelnījies Andra Baloža ieraksts sociālajā tīklā “Facebook”. Viņš pavēstījis, ka atrodas Katmandu kopā ar ceļotāju grupu. “Namaste! Lai cik pārdzīvojumiem bagāts turpinās 2026. gads – esam klāt Katmandu! Mērojuši tālu ceļu, viss sāka lieliski,” raksta Balodis.
Viņš atzīst, ka “pēdējo notikumu fons nav pacilājošs LV pilsoņiem”, tomēr norāda, ka “dzīve nav apstājusies”. Ceļotājs raksta par Katmandu valdošo gaisotni, Nepālas draugu satikšanu un gatavošanos turpmākajam braucienam.
Ierakstā pieminēti arī katastrofas upuri un glābšanas darbi – Balodis raksta, ka mūki aizlūdz par plūdos un nogruvumos cietušajiem un Nepālas glābējiem izdevies atrast vairākus nelaimē nonākušos. “Mēs atelpojam no tālā ceļa un gatavojamies nelielam trekingam pirms pārcelties uz Tibetu. Paldies visiem – dodamies tālāk,” teikts ieraksta noslēgumā.
Baloža ieraksts izraisījis pretrunīgu reakciju. Kamēr daļa cilvēku pateicas par fotogrāfijām un novēl veiksmīgu ceļojumu, citi asi apšauba lēmumu doties uz reģionu tieši šobrīd.
“Bildes jau skaistas, bet vai to vajadzētu? Brīdina visu laiku par plūdiem un nogruvumiem šinī laikā. Kāpēc sevi pakļaut bīstamām vietām? Tikai tāpēc, lai ceļojumu grāmatā ieliktu ķeksīti?” raksta kāda komentētāja.
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Cita vaicā: “Kaut vai aiz cieņas pret bojāgājušajiem – vai ir īstais laiks turp doties?” Vēl kāda komentētāja ir daudz skarbāka: “Es atvainojos, jums ar galvu viss kārtībā?”
Izskan arī pārmetumi par iespējamo risku ignorēšanu: “Vai cilvēki vairs neciena paši sevi? Gaida, ka liktenis viņus sargās, bet ne vienmēr tā notiek.”
Tiesa, ne visi komentētāji kritikai piekrīt. Kāda sieviete norāda, ka cilvēkiem ir tiesības pašiem izlemt, kā dzīvot: “Sēdiet mājās un nekustieties... Katrs cilvēks dzīvo, kā viņam patīk.”
Ieraksts nav palicis nepamanīts arī ārlietu ministrei Baibai Bražei, kura ar to dalījusies savā “Facebook” profilā, pie ieraksta norādot, ka jūtas neizpratnē.
Braže īpaši vērsusies pie Andra Baloža, Jura Ulmaņa, veikala “Virsotne” un pārējiem grupas dalībniekiem. “Ļoti ceru, ka Andris Balodis, Juris Ulmanis, Veikals Virsotne un visi grupas dalībnieki ir ne tikai reģistrējušies Konsulārajā reģistrā, bet arī iepazinušies ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas ceļojuma brīdinājumu Nepālā un Tibetā, kā arī veikuši nepieciešamos priekšdarbus, lai nenokļūtu situācijā, kas rada risku pašiem un uzliek milzu slogu mērķa valstij un arī mūsu dienestam,” raksta ministre.
Viņa uzsver, ka valsts nevar cilvēkiem aizliegt ceļot, taču pašreiz Ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija, pēc ministres teiktā, neliecina, ka brīdinājumi un aicinājumi reģistrēties Konsulārajā reģistrā būtu uztverti pietiekami nopietni.
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Braže arī atgādina par darbu, ko pēc katastrofas nācies veikt Latvijas konsulārajam dienestam, cenšoties palīdzēt plūdos pazudušo cilvēku tuviniekiem un citās traģiskās situācijās nonākušajiem.
Ārlietu ministrijas aktuālajā ceļojumu brīdinājumā norādīts, ka 26. augusta plūdi radījuši ievērojamus postījumus Rasuvas rajonā un Nepālas–Ķīnas pierobežā, bojājot ēkas, ceļus, transporta un sakaru infrastruktūru. Situācija var strauji mainīties, tādēļ ceļotājiem prasīts ievērot pastiprinātu piesardzību, sekot vietējo varasiestāžu norādījumiem un pirms ceļojuma reģistrēties Konsulārajā reģistrā.
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