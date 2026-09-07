“Domās un lūgšanās kopā.” Rīgas Domā aizvadīts aizlūgums par Nepālā pazudušajiem
Šodien plkst. 18 Rīgas Domā notika aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem, pulcējot arī valsts augstākās amatpersonas – ...
FOTO: Valsts augstākās amatpersonas un citi pulcējās Rīgas Domā aizlūgumā par Nepālā pazudušajiem
Šodien plkst. 18 Rīgas Domā notika aizlūgums par Nepālas traģēdijā pazudušajiem un viņu tuviniekiem, pulcējot arī valsts augstākās amatpersonas – Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, Ministru prezidentu Andri Kulbergu un vairākus politiķus.
Ekumēnisko svētbrīdi vadīja arhibīskaps Rinalds Grants un kristīgo konfesiju vadītāji. Muzicēja Aigars Reinis un Aigars Raumanis.
Uz aizlūgumu bija aicināti visi, kas vēlējās domās un lūgšanās būt kopā ar pazudušajiem un viņu tuviniekiem. Kā novēroja Jauns.lv, Rīgas Domā bija ieradušās arī vairākas valsts amatpersonas un politiķi, tostarp Daiga Mieriņa, Edvards Smiltēns, Ministru prezidents Andris Kulbergs, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un citi.
Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Dabas katastrofā gājuši bojā vairāk nekā 1000 cilvēku, bet vairāk nekā 4700 ir pazuduši.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.