“Ar cietušo bērnu vecākiem neviens no policijas nav sazinājies.” Advokāts ceļ trauksmi pēc suņu uzbrukuma Carnikavā
Zvērināts advokāts Saulvedis Vārpiņš sociālajā tīklā “X” vērsis uzmanību uz Valsts policijas rīcību pēc 4. septembrī Carnikavā notikušā suņu uzbrukuma, kurā cieta seši bērni un pedagogs. Advokāts norāda, ka pie viņa vērsušies cietušo bērnu vecāki, kuri apgalvo, ka trīs dienas pēc notikušā policija ar viņiem vēl neesot sazinājusies.
“4. septembrī Carnikavā no suņu kodieniem cieta seši bērni un pedagogs. Šodien ir 7. septembris, un pie manis vēršas cietušo bērnu vecāki, ka ar viņiem neviens no policijas nav sazinājies un uz zvaniem atbildot, lai gaidot,” raksta Vārpiņš.
Advokāts īpaši norāda uz nepieciešamību pēc iespējas ātrāk fiksēt cietušo miesas bojājumus. Viņš uzsver, ka hematomas un citas redzamas traumu pazīmes var izzust salīdzinoši ātri, tādēļ viņam neesot saprotams, kāpēc policija kavējas ar cietušo nosūtīšanu uz tiesu medicīnisko apsekošanu.
Vārpiņa ieskatā būtu būtiski jau tagad pilnībā fiksēt visus miesas bojājumus, nevis gaidīt līdz brīdim, kad tiks nozīmēta tiesu medicīniskā ekspertīze un ekspertiem lielā mērā nāksies balstīties uz medicīniskajiem dokumentiem.
Advokāts savā ierakstā vērsies arī pie Valsts policijas, iekšlietu ministra Jāņa Dombravas un Ministru prezidenta Andra Kulberga, atgādinot, ka amatpersonas iepriekš solījušas Carnikavas notikumam pievērst īpašu uzmanību.