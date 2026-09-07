Koalīcija vienojas dubultot sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelegālo migrāciju
Koalīcija pirmdien vienojās virzīt stingrākus sodus par pārkāpumiem, kas saistīti ar nelegālo migrāciju, kā arī atbalstīja vairākus pasākumus trešo valstu pilsoņu uzraudzības pastiprināšanai.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) pavēstīja, ka sagatavoti grozījumi, kuri paredz dubultot kriminālsodus par neatļautu valsts robežas šķērsošanu, nelegālas uzturēšanās nodrošināšanu un uzturēšanās tiesību ļaunprātīgas iegūšanas organizēšanu. Par daļu pārkāpumu maksimālais sods varētu sasniegt desmit līdz 12 gadus cietumā.
Pēc premjera teiktā, īpaša uzmanība tiks pievērsta personām, kas organizē vai atbalsta nelegālo migrāciju, tostarp transportētājiem un starpniekiem.
Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA) informēja, ka sagatavoti grozījumi Augstskolu likumā un Imigrācijas likumā, lai ierobežotu gadījumus, kad studijas tiek izmantotas kā iegansts uzturēšanās atļaujas iegūšanai. Plānots noteikt stingrākus uzņemšanas kritērijus trešo valstu studentiem, kā arī paātrināt studiju pārtraukšanu tiem ārvalstu studentiem, kuri studijas faktiski neapmeklē.
Tāpat paredzēts noteikt sankcijas augstskolām, kuru uzaicināto studentu vidū regulāri tiek konstatēts augsts atteikto vīzu pieteikumu īpatsvars. Indriksone norādīja, ka šādos gadījumos augstskolām uz laiku varētu liegt uzaicināt jaunus ārvalstu studentus.
Savukārt Saeimas deputāts Artūrs Butāns (NA) uzsvēra, ka koalīcijā panākta vienošanās virzīt imigrācijas ierobežošanas plānu bez jauniem konceptuāliem iebildumiem. Viņš norādīja, ka šie pasākumi papildinās valdības centienus mazināt fiktīvu ārvalstu studentu atrašanos Latvijā.
Iepriekš premjers bija pārmetis iekšlietu ministram Jānim Dombravam (NA), ka Dombrava "pēkšņi ir iedomājies vērsties tiesā pret diviem Eiropas Komisijas komisāriem un rosināt grozījumus ES direktīvā". Dombrava šodien norādīja, ka šis formulējums plānā tiks saglabāts, bet netiks minēti konkrēti komisāru vārdi. "Bet tas, ka dalībvalstīm saglabājas šāda iespēja, izmantojot Eiropas Savienības līgumu, tas paliek," teica Dombrava. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka nevēlas pagaidām runāt vairāk par plāna saturu pirms tas ticis apstiprināts.
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Plāna tālāku virzību atbalstot arī "Jaunā vienotība" un Zaļo un zemnieku savienība.
Kā vēstīts, Kulbergs ierakstā "X" nedēļas sākumā Dombravas iesniegto piedāvājumu tika nodēvējis par "imitētu migrantu cīņu", bet NA aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā - par "niķīga bērnudārznieka histēriju". Premjers sprieda, ka Dombravam neesot svarīgs reāls rezultāts migrācijas ierobežošanā, bet gan "skaļa un bezjēdzīga bļaustīšanās", ar kuru tiekot "muļķoti pašu vēlētāji".
Kulbergs kritizēja, ka Dombrava neesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzījis valdībā pilnībā nesaskaņotu dokumentu. Dombravas iesniegtais dokuments neesot saskaņots ar 14 institūcijām - ne dažādām ministrijām, ne uzņēmējiem. "Vienkārši atnākt, iemest valdībā dokumentu un pēc tam paziņot, ka "visi ir pret imigrācijas apkarošanu", ir trula, lēta un populistiska vēlētāju makšķerēšana bez jebkāda pamata," Dombravas darbu tika novērtējis premjers.
Vēlāk Kulbergs par sevis pausto Dombravam atvainojās, sarunas starp pusēm novirzot konstruktīvākā gultnē.