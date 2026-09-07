“Tik ļoti gribas brīnumu.” Marija Naumova atklāj, ka starp Nepālā pazudušajiem ir arī viņas paziņas
Dziedātāja Marija Naumova sociālajā tīklā “Facebook” dalījusies emocionālā ierakstā par notikumiem Nepālā, atklājot, ka starp pazudušajiem Latvijas iedzīvotājiem ir arī viņai personīgi pazīstami cilvēki.
“Ļoti sāp sirds par notikumiem Nepālā. Starp pazudušajiem no Latvijas ir cilvēki, kurus pazīstu. Ar dažiem bijušas sarunas, esam smējušies, darījuši lietas kopā. Ir arī tādi, kurus pazinu mazāk,” raksta Naumova.
Viņa uzsver, ka šādos brīžos pazūd robeža starp pazīstamiem un nepazīstamiem cilvēkiem, jo pāri visam paliek cilvēciskas sāpes un līdzpārdzīvojums.
Dziedātājas domas šobrīd esot kopā ar visiem, kurus skāris notikušais, – gan tiem, kurus vēl meklē, gan viņu ģimenēm un tuviniekiem, kuri spiesti dzīvot mokošā neziņā. “Droši vien katrā no mums šādos brīžos pamostas tāds, kurš negrib pieņemt pašu ļaunāko. Kurš vēl tic, ka rīt pienāks jauna diena un viss atkal nostāsies savās vietās. Ka saņems labas ziņas. Ka atradīs. Ka atgriezīsies. Tik ļoti gribas brīnumu,” raksta Naumova.
Vienlaikus viņa atzīst, ka apzinās, cik trausla ir cilvēka dzīve un cik smagi tuviniekiem ir dzīvot neziņā.Naumova norāda, ka šādā situācijā ir grūti atrast vārdus, kas patiesi spētu palīdzēt, tādēļ viņa cenšas būt līdzās ar lūgšanām un labām domām.
“Varu būt līdzās vismaz ar lūgšanu, ar labām domām, ar klusu gaismas stariņu no sirds. Sūtīt šo gaismu visiem, kurus skāris notikušais. Tiem, kuri gaida. Tiem, kuri cer. Tiem, kuriem ir bail,” viņa raksta.
Ieraksta noslēgumā dziedātāja pauž cerību uz labām ziņām: “Mēs domājam par jums. Mēs lūdzam par jums. Un kopā ar jums ļoti, ļoti gaidām brīnumu.”
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Plūdu sekas Nepālā 2026
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