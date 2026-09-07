Policija sāk kriminālprocesu par Vienības velobrauciena dalībnieka nāvi
Valsts policija sākusi kriminālprocesu par Vienības velobrauciena dalībnieka nāvi, apstiprināja policijā.
Precīzu nāves iemeslu 1981. gadā dzimušajam dalībniekam noskaidros ekspertīzē.
Jauns.lv jau ziņoja, ka svētdien īsi pirms plkst. 15 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) saņēma izsaukumu par to, ka velosipēdists nokritis bezsamaņā. Līdzcilvēki sāka sniegt pirmo palīdzību, NMPD dispečeram konsultējot.
Uz notikuma vietu tika nosūtīta NMPD brigāde, kas no pasākumā dežurējošajiem mediķiem pārņēma atdzīvināšanas pasākumu veikšanu un turpināja tos aptuveni pusstundu. Tomēr, neskatoties uz līdzcilvēku un mediķu pūliņiem, velosipēdista dzīvību glābt neizdevās.
Atbildīgais par sacensību organizēšanu Igo Japiņš sacīja, ka sacensību dalībniekam palicis slikti, braucot kalnā. Organizatoriem iepriekš nav bijis zināms par iespējamām šī sportista veselības problēmām.
Svētdien Siguldā un tās apkārtnē 36. reizi norisinājās tradicionālais Vienības velobrauciens.