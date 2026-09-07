Policija sāk kriminālprocesu par Vienības velobrauciena dalībnieka nāvi
Foto: Ekrānuzņēmums
Vienības velobrauciena dalībnieka nāves precīzu iemeslu noskaidros kriminālprocesā.
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Policija sāk kriminālprocesu par Vienības velobrauciena dalībnieka nāvi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Valsts policija sākusi kriminālprocesu par Vienības velobrauciena dalībnieka nāvi, apstiprināja policijā.

Policija sāk kriminālprocesu par Vienības velobrau...

Precīzu nāves iemeslu 1981. gadā dzimušajam dalībniekam noskaidros ekspertīzē.

Uz notikuma vietu tika nosūtīta NMPD brigāde, kas no pasākumā dežurējošajiem mediķiem pārņēma atdzīvināšanas pasākumu veikšanu un turpināja tos aptuveni pusstundu. Tomēr, neskatoties uz līdzcilvēku un mediķu pūliņiem, velosipēdista dzīvību glābt neizdevās.

Atbildīgais par sacensību organizēšanu Igo Japiņš sacīja, ka sacensību dalībniekam palicis slikti, braucot kalnā. Organizatoriem iepriekš nav bijis zināms par iespējamām šī sportista veselības problēmām.

Svētdien Siguldā un tās apkārtnē 36. reizi norisinājās tradicionālais Vienības velobrauciens.

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