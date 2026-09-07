Liepājas Simfoniskais orķestris ar vērienīgu koncertu viesojas Lietuvā
Piektdien, 4. septembrī, Liepājas Simfoniskais orķestris jau atkal viesojās kaimiņvalstī Lietuvā, lai ar monumentālo Bēthovena Devīto simfoniju atklātu Starptautisko klasikās ...
FOTO: Liepājas Simfoniskais orķestris ar “Odu priekam” ieskandinājis festivālu Lietuvā
Piektdien, 4. septembrī, Liepājas Simfoniskais orķestris jau atkal viesojās kaimiņvalstī Lietuvā, lai ar monumentālo Bēthovena Devīto simfoniju atklātu Starptautisko klasikās mūzikas festivālu Marijampolē. Vēl nesen, 14. augustā, ar krāšņu programmu orķestris noslēdza Starptautisko Kuršu kāpas mūzikas festivālu Jodkrantē Neringā, bet 25. septembrī kopā ar vijolnieci Elzu Siliņu tas atklās Starptautisku mākslas festivālu Mažeiķos.
Aizvadītajā nedēļas nogalē Marijampoles Sv. erceņģeļa Miķeļa bazilikā diriģenta Mariusa Reklaiša vadībā kopā ar Lietuvas Valsts kori "Vilnius" un solistiem Karolīnu Glinskaiti (soprāns), Noru Petročenko (mecosoprāns), Egidiju Bavikinu (tenors) un Liudu Mikalausku (bass) Liepājas Simfoniskais orķestris atklāja Marijampoles filharmonijas organizēto 6. Starptautisko klasiskās mūzikas festivālu "Kultūras dienas 2026".
Festivāla atklāšanas koncertā skanēja viens no nozīmīgākajiem opusiem Rietumu mūzikas vēsturē – Ludviga van Bēthovena Devītā simfonija ar slaveno finālu "Odu priekam", kuras spēcīgā muzikālā arhitektūra un cilvēciskais vēstījums par vienotību, brīvību un cerību nav zaudējis savu aktualitāti līdz pat šai dienai.
14. augustā Liepājas Simfoniskais orķestris viesojās Lietuvas Nacionālās filharmonijas rīkotajā Starptautiskajā kamermūzikas festivālā “Kuršu kāpa”, kas Neringā (Nidā un Jodkrantē) norisinājās jau 28. reizi. Festivāla mākslinieciskais vadītājs – izcilais lietuviešu obojists Robertas Beinaris orķestri bija aicinājis ar krāšņu koncertprogrammu festivālu kopīgi noslēgt.
Uz brīvdabas skatuves Jodkrantē orķestris diriģenta Gunta Kuzmas vadībā atskaņoja Ludviga van Bēthovena Piekto simfoniju, kā arī latviešu simfoniskās mūzikas vienu no skaistākajām pērlēm – Emīla Dārziņa Melanholisko valsi.
Šogad festivāls bija veltīts Volfganga Amadeja Mocarta 270. dzimšanas gadadienai, un festivāla noslēguma koncertā kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri uz skatuves kāpa pats festivāla saimnieks Roberts Beinaris, lai atskaņotu sava laika sensāciju – Mocarta Koncertu obojai un orķestrim. Savukārt koncerta kulminācija bija vjetnamiešu-amerikāņu komponista Viet Coung neparastais koncerts divām obojām "Extra (ordinarily) Fancy", kur Liepājas Simfoniskajam orķestrim un Robertam Beinarisam uz skatuves pievienojās obojists Laurinas Beinaris.
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Savukārt 25. septembrī Liepājas Simfoniskais orķestris ir aicināts atklāt Starptautisko mākslas festivālu Mažeiķos. Gunta Kuzmas vadībā orķestris uz Mažeiķiem vedīs daudzslāņainu un emocionāli piesātinātu programmu, kurā mūsdienu latviešu mūzika satiksies ar pasaules simfoniskās klasikas virsotnēm.
Kopā ar vienu no spilgtākajām jaunās paaudzes latviešu vijolniecēm – Elzu Siliņu orķestris atskaņos Fēliksa Mendelsona Vijolkoncertu. Programmu papildinās Žana Sibēliusa dramaturģiski vērienīgā Otrā simfonija, bet pirmatskaņojumu piedzīvos Selgas Mences uvertīra “Orions”. Šo programmu uzreiz pēc tam varēs dzirdēt Liepājas Simfoniskā orķestra Latvijas rudens tūres koncertos Ventspilī, Lielvārdē, Daugavpilī un Tukumā.