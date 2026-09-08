“Credit Solutions” palīdz 70 “IB Pērle” bērniem un jauniešiem sagatavoties jaunajam mācību gadam
Tuvojoties jaunajam mācību gadam, “Credit Solutions” sadarbībā ar Iļģuciema daudzbērnu ģimeņu biedrību “IB Pērle” īstenoja iniciatīvu “Skolas soma”, nodrošinot biedrības ģimenēm praktisku atbalstu bērnu un jauniešu sagatavošanai skolas gaitām. Šogad atbalsts sniegts visiem 70 biedrības bērniem un jauniešiem – pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem un studentiem.
“Credit Solutions” sadarbībā ar “IB Pērle” turpina īstenot iniciatīvas, kuru mērķis ir sniegt praktisku atbalstu ģimenēm dažādās ikdienas situācijās. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, jau tradicionāli domājam par praktisku atbalstu bērniem un jauniešiem. Iepriekš īpašu uzmanību veltījām pirmklasniekiem, sarūpējot skolas somas, sporta tērpus, penāļus un citas skolai nepieciešamās lietas, kā arī gatavojām kancelejas preču komplektus citu klašu skolēniem. Šogad biedrībā pirmklasnieku nav, tāpēc iniciatīvu paplašinājām, atbalstu sniedzot visu vecumu bērniem un jauniešiem.“IB Pērle” palīdz visiem vienmēr; organizācija lūdza mums palīdzēt pēc iespējas vairāk skolēnu. Kopumā atbalstījām 5 pirmsskolas vecuma bērnus, 57 skolēnus (1.–12. klase) un 8 studentus.
Atbalsta saturs tika pielāgots bērnu vecumam un vajadzībām. Skolēniem tika sagatavoti dažādi kancelejas preču komplekti ar jaunajam mācību gadam nepieciešamajiem piederumiem, savukārt lielākiem bērniem un jauniešiem tika nodrošinātas “Forum Cinemas” kino biļetes; tādējādi jauniešiem bija iespēja ne tikai saņemt praktisku atbalstu, bet arī kopā ar draugiem piedzīvot viņu vecumam atbilstošu kultūras un izklaides pieredzi. Savukārt pirmsskolas vecuma bērniem tika sagādātas grāmatiņas ar iedrošinošiem apsveikuma vārdiem.
Būtiska iniciatīvas daļa bija “Credit Solutions” darbinieku iesaiste. Ikviens no kolēģiem tika aicināts brīvprātīgi ziedot līdzekļus, kā arī piedalīties skolas atbalsta komplektu sagatavošanā un nogādāšanā biedrības ģimenēm. Tā bija iespēja ne tikai sniegt finansiālu atbalstu, bet arī personīgi iesaistīties skolas piederumu sagādē, komplektēšanā un nogādāšanā, ziedojot savu laiku un darbu.
“Ilggadējā sadarbība ar biedrību “IB Pērle” mums ir īpaši nozīmīga, jo tā ļauj labāk izprast ģimeņu vajadzības un kopīgi veidot praktisku, mērķētu atbalstu. Šogad, paplašinot iniciatīvu, vēlējāmies palīdzēt visiem biedrības bērniem un jauniešiem – gan sagatavojot skolēnus jaunajam mācību gadam, gan nodrošinot vecumam atbilstošu atbalstu pirmsskolas vecuma bērniem un studentiem. Īpašs paldies mūsu kolēģiem par atsaucību un iesaisti, jo šī iniciatīva ir kopīgs komandas darbs,” norāda Anete Šidlovska, “Credit Solutions” sabiedrisko attiecību projektu vadītāja.
Arī biedrībā “IB Pērle” uzsver ilgtermiņa sadarbības nozīmi, jo tā palīdz nodrošināt bērniem un jauniešiem nepieciešamo atbalstu laikā, kad ģimenēm jāgatavojas jaunajam mācību gadam. “Mūsu ilggadējā sadarbība palīdz bērniem un jauniešiem jauno mācību gadu sākt ar nepieciešamajiem piederumiem un papildu iedrošinājumu. Mēs novērtējam ikviena “Credit Solutions” darbinieka iesaisti iniciatīvā, jo noslēgumā lielāka vērtība ir veltītajam laikam, ne tikai finansiālajam faktoram. Ikviens šāds ieguldījums stiprina kopības sajūtu un apliecina, ka atbalsts veidojas no cilvēku gatavības iesaistīties,” norāda Inga Kleinšmite, Iļģuciema daudzbērnu ģimeņu biedrības “IB Pērle” valdes priekšsēdētāja.
“Credit Solutions” un biedrība “IB Pērle” stiprina sadarbību, arī turpmāk kopīgi meklējot iespējas īstenot atbalsta pasākumus, kas ģimenēm sniedz reālu un ikdienā noderīgu palīdzību.