Rīgā ar mākslinieku performancēm sāks "Arsenāla" ceļu uz atvēršanu 2028. gadā
Ceturtdien, 2026. gada 17. septembrī, plkst. 16.00 Neatkarības laukumā pie Mākslas muzeja "Arsenāls" (Rīgā) notiks muzeja iesildošās programmas “Arsenāls būs!” atklāšana un grāmatas “Arsenāls” atvēršanas svētki. Pasākumā norisināsies arī mākslinieku GolfClayderman un Mailo Mēness performances.
“Arsenāls būs!” ir Mākslas muzeja "Arsenāls" iesildošā programma, kas līdz atvēršanai 2028. gadā aicinās iepazīt tā identitāti, vērtības un nākotnes ieceres. Norišu kopums atklās sabiedrībai muzeja tapšanas aizkulises, ļaujot sekot līdzi kolekcijas, pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu programmas veidošanai, institūcijas pārmaiņu procesiem un citiem nozīmīgiem soļiem ceļā uz jauno "Arsenālu". Šajā laikā tiks uzsākta arī raidierakstu sērija “Runā Arsenāls”, kurā kopā ar māksliniekiem un nozares profesionāļiem plānots pārrunāt dažādus aspektus, kas skar kultūrvietu institucionālās pārveides procesus. Raidieraksts top sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Programmas prezentācijas pasākumā “Pēcpusdiena būvlaukumā” 17. septembrī pie lasītājiem nonāks mākslas zinātnieces Dr. art. Elitas Ansones veidotā grāmata “Arsenāls”, kas pirmoreiz tik apjomīgi pievēršas ēkas pastāvēšanas vēsturei no pirmsākumiem līdz mūsdienām, izsekojot ceļam līdz kļūšanai par dinamisku Latvijas kultūrtelpu. Kopš 1988. gada Mākslas muzejs "Arsenāls" ir nozīmīga izstāžu norises vieta, tāpēc grāmatā līdzās teritorijas izpētei, sākot jau ar 13. gadsimtu, un ēkas vēsturei ar bagātīgi ilustrētu materiālu atspoguļota izstāžu hronika no 1988. līdz 2020. gadam, kad ēka tika slēgta rekonstrukcijai. Mākslas zinātnieces Elita Ansone, Vija Strupule, Ilze Konstante, Māra Lāce, Valda Knāviņa, Velta Raudzepa, Astrīda Rogule un Līna Birzaka‑Priekule rakstos analizē "Arsenāls" vēsturi un dažādu mākslas virzienu un periodu izstādes. Grāmatu izdod Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Sastādītāja Dr. art. Elita Ansone, redaktore Arta Vārpa, izdevuma dizainere Anna Ceipe.
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“Arsenāls būs!” programmu ievadīs vairākas mākslinieku performances. Visa pasākuma laikā līdz plkst. 19.00 būs pieejama GolfClayderman (Margrieta Griestiņa, Aksels Bruks) instalācija “Tikai VIPiem”, ko papildinās dzīvās mūzikas performance. Darbs reflektēs par vēlmi nonākt īpašā, privileģētā telpā, kur piederība kļūst par statusa un gandarījuma avotu. Performance rotaļīgi, bet reizē kritiski apspēlēs slavas un ekskluzivitātes problemātiku.
Paralēli instalācijai “Tikai VIPiem” norisināsies GolfClayderman performance “Mode”, kuras atsauces meklējamas deviņdesmito gadu modes skatēs, kas notika izstāžu zālē "Arsenāls", piemēram, “Nepieradinātās modes asambleja”. Tas nebūs modes pasākuma atdarinājums, bet gan parafrāze, kas toreizējo brīvības garu pārnesīs mūsdienu publiskajā telpā, pārvēršot Neatkarības laukumu par improvizētu skatuvi. Performancē piedalīsies dejotāji, fonā skanēs speciāli “Modei” radīts elektroniskās mūzikas oriģināldarbs, savukārt Rūdis Romanoss visā tās garumā lasīs dzeju.
Mailo Mēness performancē “The Burden of Choice” (“Svārsts”) pievērsīsies izvēlei, kolektīvai atbildībai un spriedzei starp atšķirīgiem viedokļiem. Mēness aktualizēs ētiski un emocionāli uzlādētus jautājumus un aicinās skatītājus ieņemt pozīciju, izvēloties piekrist vai nepiekrist, katru lēmumu paužot fiziskā darbībā. Parkā norisināsies īpaši šai vietai un "Arsenāls" iesildošajai programmai pielāgota performances versija.
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Līdz 17. septembrim Neatkarības laukumā būs eksponēta mākslinieka Oto Holgera Ozoliņa vides instalācija “Bebru būvlaukums”, kas kļūs par “Arsenāls būs!” atklāšanas pasākuma un performanču centrālo objektu. Instalācija transformē laukumu simboliskā būvniecības zonā, atsaucoties uz procesiem "Arsenāls" teritorijā un netālu esošo Rīgas pilsētas kanālu, kurā mīt bebri. Mākslas darbs reflektē par pilsētu kā kopīgu telpu, kurā cilvēki, dzīvnieki un daba pastāv līdzās. Projekts īstenots sadarbībā starp Mākslas muzeju "Arsenāls" un Laikmetīgās mākslas telpu “TUR” ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalstu.