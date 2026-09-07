No nākamā gada plānots pilnībā pārtraukt pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju
Satiksmes ministrija (SM) ir sagatavojusi un iesniegusi izskatīšanai Ministru kabinetā (MK) grozījumus Autopārvadājumu likumā, kas paredz pilnībā aizliegt gan regulāros, gan neregulāros starptautiskos pasažieru pārvadājumus ar autobusiem uz Krieviju un Baltkrieviju, tostarp liedzot arī tranzītu caur Latvijas teritoriju uz šīm valstīm.
Pašlaik atbilstoši starptautiskajam nolīgumam no Latvijas tiek veikts tikai viens regulārs autobusu maršruts uz Krieviju. Šī maršruta atļauja ir spēkā vēl līdz 2027. gada 9. janvārim, taču ministrija jau tagad uzsver, ka to nav plānots pagarināt.
Jau iepriekš SM ir aktīvi virzījusi lēmumus, lai ierobežotu pasažieru plūsmu uz abām agresorvalstīm. Pērnā gada oktobrī valdība atbalstīja ministrijas priekšlikumu uz gadu – no 2025. gada 1. novembra līdz šī gada 31. oktobrim – aizliegt neregulāros autobusu reisus pāri Latvijas–Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas robežai. Šobrīd ministrija gatavo rīkojumu, lai šo liegumu pagarinātu vēl uz gadu.
Vienlaikus ministrijā atzīst, ka tikai Latvijas ieviesto ierobežojumu faktiskais efekts nav pilnīgs. Pasažieri joprojām atrod apkārtceļus, izmantojot savienojošos maršrutus caur kaimiņvalstīm Igauniju un Lietuvu, kā arī turpina pārvietoties ar mikroautobusiem, uz kuriem jaunais autobusu pārvadājumu regulējums neattiecas. Tādēļ SM turpinās vērtēt drošības un ekonomiskos aspektus, lai meklētu vienotu un koordinētu risinājumu visas Baltijas un Eiropas Savienības līmenī.
Lai pamatotu turpmāko rīcību, SM valdībā iesniegusi arī speciālu informatīvo ziņojumu. Tajā izvērtēta autopārvadājumu atļauju apmaiņa ar Krieviju no 2022. līdz 2026. gadam, kā arī detalizēti analizēta pasažieru pārvadājumu reālā situācija un tās ietekme uz valsts tautsaimniecību un nodarbinātību.