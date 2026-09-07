Prokurors pieprasa bargu sodu Rēzeknes aktīvistei par atbalstu Krievijas armijai
Rīgas pilsētas tiesā tiesu debatēs prokurors prokremliskajai aktīvistei Polinai Kamļovai no Rēzeknes lūdzis piespriest brīvības atņemšanu uz astoņiem gadiem ar probācijas uzraudzību uz trīs gadiem.
Viņa apsūdzēta par apmēram 43 eiro nodošanu dronu slāpēšanas iekārtas iegādei, lai to nodotu Krievijas militāristiem. Vērtējot apsūdzētajai piemērojamo sodu, tika ņemts vērā noziedzīgā nodarījuma raksturs, tostarp noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļi un apsūdzētās motivācija finansēt Krievijas bruņotos spēkus pret Ukrainu īstenotajā militārajā uzbrukumā.
Tāpat ņemts vērā tas, ka apsūdzētajai inkriminētais noziedzīgais nodarījums apdraud starptautiskā miera un drošības intereses. Lietā tika konstatēts viens atbildību pastiprinošs apstāklis, bet atbildību mīkstinoši apstākļi netika konstatēti. Nodotās naudas apmērs konkrētajā gadījumā bija tikai viens no apstākļiem, kas tika vērtēts noziedzīgā nodarījuma rakstura kontekstā, un tam konkrētajos apstākļos prokurora ieskatā nebija tik būtiska ietekme uz nosakāmo soda mēru, norādīja prokuratūrā.
Prokurora ieskatā prasītais sods bija samērīgs ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu un nepieciešams, lai aizsargātu sabiedrības drošību, atjaunotu taisnīgumu, sodītu vainīgo personu, veicinātu tās resocializāciju, kā arī atturētu gan pašu notiesāto, gan citas personas no jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas.
Jau ziņots, ka apsūdzētā 7. oktobrī tiesā teiks pēdējo vārdu. Neminot personas vārdu, prokuratūrā iepriekš pastāstīja, ka 28. janvārī pieņemts lēmums par kādas personas saukšanu pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu saskaņā ar Krimināllikuma pantu par bruņota konflikta finansēšanu.
Aģentūra LETA noskaidroja, ka apsūdzētā ir prokremliskā aktīviste Kamļova. Ņemot vērā, ka no Latvijas kredītiestādes nav iespējams veikt pārskaitījumu Krievijas kredītiestādei, Kamļova vērsās pie savas paziņas Baltkrievijā. Tā, izpildot apsūdzētās lūgumu un nebūdama informēta par maksājuma patieso mērķi, no sava privātā bankas konta Baltkrievijas kredītiestādē veica maksājumu 157 Baltkrievijas rubļu (apmēram 42,86 eiro) apmērā uz Kamļovas paziņas bankas kontu Krievijas kredītiestādē.
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Krimināllikums par bruņota konflikta finansēšanu paredz sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un probācijas uzraudzību līdz trim gadiem. Kamļova atrodas apcietinājumā. Lietu pirms nodošanas prokuratūrā izmeklēja Valsts drošības dienests (VDD). VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka Kamļova 2024. gada decembrī atsaukusies kontaktpersonas Krievijā aicinājumam nodrošināt finansiālus līdzekļus dronu slāpēšanas iekārtu iegādei frontē Ukrainā esošajiem Krievijas karavīriem.
Dienests kriminālprocesu pret viņu sāka 2025. gada 25. novembrī. VDD Kamļovu aizturēja 2025. gada 2. decembrī, kā arī divos ar viņu saistītos objektos Rēzeknē un Preiļu novadā veica kriminālprocesuālas darbības. Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.