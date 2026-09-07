Pēc šausmām Carnikavā bīstamie suņi ir izolēti; viņu tālāko likteni izšķirs ekspertīzes slēdziens
Carnikavā bērnus sakodušie suņi ir izolēti no sabiedrības, un par viņu tālāko likteni tiks lemts pēc bērniem nozīmēto ekspertīžu saņemšanas.
Valsts policijā informēja, ka kriminālprocesā notiek aktīva izmeklēšana ciešā sadarbībā ar prokuratūru, pašvaldības policiju un Pārtikas un veterināro dienestu.
Lietā tiks nozīmētas ekspertīzes bērniem nodarīto miesas bojājumu pakāpes noteikšanai, un pēc to saņemšanas tiks lemts par tālāko kriminālprocesa virzību un suņu likteni.
Kā jau ziņots, pēc notikušā pašvaldības policija atdeva suņus saimniekiem. Patlaban ir zināma suņu atrašanās vieta, un viņi ir izolēti no sabiedrības. Dzīvnieku saimnieks sadarbojas ar policiju. Ņemot vērā, ka patlaban notiek izmeklēšana, policija plašākus komentārus nesniedz.
Jau ziņots, ka saistībā ar divu suņu uzbrukumu piektdien, 4. septembrī, Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" audzēkņiem Valsts policijā ir sākts kriminālprocess. Policija ir sākusi kriminālprocesu saskaņā ar Krimināllikuma 20. nodaļu "Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību". Pašlaik notiek izmeklēšana, suņu saimnieks ir noskaidrots.
Piektdien, 4. septembrī, 19 bērnu grupa skolotājas un skolotāja palīga pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas, ievērojot apstiprināto pastaigas maršrutu. Pastaigas laikā no Lašu ielas gala bērnu grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi. Incidentā cietuši seši bērni, no kuriem divi tika hospitalizēti. Cietis arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kurš centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus.