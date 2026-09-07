"Rīgas konferencē 2026" globālās drošības un ārpolitikas eksperti spriedīs par Eiropas nākotni
No 2026. gada 10. līdz 11. septembrim Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notiks Ziemeļvalstu reģiona lielākais ārpolitikas un drošības forums – “Rīgas konference 2026”. Šogad forums pulcēs ietekmīgus līderus, ekspertus, diplomātus, politiķus un uzņēmējus no visas pasaules. Konferences galvenajā fokusā būs Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienoti stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem.
Konferenci atklās Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Diskusijās iesaistīsies Latvijas Republikas ārlietu ministre Baiba Braže un aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Tāpat konferences starptautisko ekspertu vidū būs ASV vēstnieks Eiropas Savienībā Endrjū Puzders (Andrew Puzder), NATO pārstāvniecības Ukrainā vadītājs Patriks Tērners (Patrick Turner), NATO ģenerālsekretāra vietniece Radmila Šekerinska (Radmila Shekerinska), Vācijas aizsardzības spēku komandieris Karstens Breuers (Carsten Breuer) un Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras (ENISA) direktors Juhans Lepasārs (Juhan Lepassaar). Konferenci noslēgs Latvijas Ministru prezidents Andris Kulbergs un Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) valdes priekšsēdētājs Jānis Karlsbergs.
“Šogad Rīgas Konference pulcē rekordlielu skaitu līdzīgi domājošu ārlietu ministru, NATO un sabiedroto bruņoto spēku pārstāvju, vadošu ekspertu un viedokļu līderu, jo tieši Rīga ir vieta aktuālām diskusijām par koordinētām un mērķētām atbildēm uz ģeopolitiskajiem izaicinājumiem. Krievija sadarbojas ar Irānu un Ziemeļkoreju, grauj starptautiskās tiesības un rada globālu pārtikas un enerģētikas krīzi. Mūsu atbilde nedrīkst būt ne fragmentāra, ne novēlota: jāstiprina savas aizsardzības spējas, jāiegulda tehnoloģiskajā pārākumā, jāatbrīvojas no ekonomiskām atkarībām un nelokāmi jāatbalsta Ukraina. Latvija ne tikai runā par šiem izaicinājumiem – mēs rīkojamies un dalāmies savās zināšanās un pieredzē ar sabiedrotajiem un partneriem. Rīgas Konferencē runāsim par konkrētiem lēmumiem un rīcību. Latvija ir gatava šo rīcību virzīt,” norāda Latvijas Republikas ārlietu ministre Baiba Braže.
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Galvenās programmas diskusijās viena no centrālajām tēmām būs diplomātijas rīcībspēja mainīgajā pasaulē – kā ar ārpolitikas instrumentiem aizsargāt demokrātisko valstu intereses apstākļos, kad pieaug hibrīddraudi un tiek pārkāptas starptautiskās tiesības. Tāpat eksperti vērtēs Eiropas ekonomisko noturību un politiskās identitātes pārmaiņas, piedaloties Īrijas ārlietu un tirdzniecības ministrei Helēnai Makentī (Helen McEntee) un Eiropas ekonomikas un produktivitātes komisāram Valdim Dombrovskim.
“Laikā, kad starptautisko kārtību pārbauda ne vien atklāta militārā agresija Ukrainā, bet arī kompleksi hibrīddraudi un pieaugoša ekonomiskā fragmentācija, drošības garantēšanai vairs nepietiek tikai ar militāru gatavību. Demokrātisko valstu aizsardzības spējas ir nesaraujami saistītas ar mūsu visaptverošo noturību un spēju vienoties kopīgai rīcībai. Šī gada Rīgas konference sniedz skaidru impulsu transatlantiskajai kopienai – apvienot resursus un zināšanas, sākot no Ukrainas kaujas laukā gūtajām mācībām līdz Eiropas ilgtermiņa konkurētspējas stiprināšanai. Tādējādi Latvija un pārējās Baltijas valstis ne vien aktīvi piedalās diskusijās, bet arī apliecina mūsu reģiona kritisko nozīmi globālās drošības veidošanā,” uzsver Jānis Karlsbergs, LATO valdes priekšsēdētājs.
Īpaša uzmanība tiks veltīta Ukrainas militārās pieredzes un tehnoloģisko inovāciju integrēšanai NATO aizsardzības plānošanā un spēku attīstībā. Diskusijās par Alianses atturēšanas spējām un gatavību nākotnes konfliktiem piedalīsies Vācijas aizsardzības spēku komandieris Karstens Breuers, Eiropas politikas pētījumu centra vecākais pētnieks Transatlantiskās aizsardzības un drošības programmā Deivids Katlers (David M. Cattler) un Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns.
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“Drošības vide mainās ātrāk nekā jebkad iepriekš, tāpēc mums jāmācās ātri. Ukrainas pieredze parāda, ka izšķiroša ir spēja ātri ieviest jaunas tehnoloģijas, cieši sadarboties ar aizsardzības industriju un pielāgot spējas reālajiem draudiem. Mūsu uzdevums ir šīs mācības pārņemt sistemātiski un nevilcinoties, lai stiprinātu atturēšanu un aizsardzību visā aliansē,” uzsver Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Konferences darba kārtībā ietverti arī jautājumi par kognitīvo karu, dezinformāciju un kiberdrošību, ko analizēs NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts un ENISA direktors Juhans Lepasārs. Savukārt Krievijas iekšējo transformāciju un ģeopolitiskās sekas vērtēs "Carnegie" Krievijas–Eirāzijas centra direktors Aleksandrs Gabujevs (Alexander Gabuev) un Krievijas opozīcijas politiķis Vladimirs Milovs (Vladimir Milov). Programmu noslēgs īpaša sesija par morālo stāju un atmiņas saglabāšanu, kurā ar pieredzi dalīsies ukraiņu skeletonists Vladislavs Heraskevičs (Vladyslav Heraskevych).
Dienu pirms galvenās programmas, 9. septembrī, Latvijas Universitātes Mazajā aulā norisināsies “Rīgas konferences uzņēmēju forums”. Tajā vadošie uzņēmēji, politikas veidotāji un finanšu sektora eksperti vērtēs ģeopolitiskās situācijas ietekmi uz uzņēmējdarbību un pārrunās piekļuvi Eiropas finanšu instrumentiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta kiberdrošībai, piegādes ķēžu aizsardzībai un divējādas lietojamības tehnoloģijām. Tāpat diskusijās meklēs risinājumus valsts un uzņēmēju sadarbībai reģiona konkurētspējas celšanai.
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Līdztekus Rīgas konferences galvenajai programmai 10. septembrī no plkst. 9.00 līdz 13.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā norisināsies publisko pasākumu programma, kurai ar iepriekšēju pieteikšanos aicināts pievienoties ikviens interesents. Šajās diskusijās starptautiski eksperti, diplomāti un pētnieki vērtēs Latvijas un Indijas sadarbību mainīgajā ģeopolitiskajā vidē, analizēs dzimumu lomu sabiedrības noturībā un krīžu vadībā, kā arī pārrunās Melnās jūras reģiona drošību un kritiskās infrastruktūras savienojamību. Lai reģistrētu dalību pasākumos, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi undine@lato.lv.
Kopš 2006. gada Rīgas konference ir viena no svarīgākajām diskusiju platformām par drošību un ārpolitiku Ziemeļeiropā. Plānots, ka konferencē piedalīsies 400 dalībnieku no vairāk nekā 40 valstīm. Pasākums notiks klātienē un tiešraidē. Pasākumu varēs skatīties vietnē www.rigaconference.lv un to pārraidīs Latvijas un starptautiskie informatīvie partneri. Konference būs skatāma arī sociālo mediju platformās “Facebook” un “YouTube”.
Konferences pirmā diena skatāma šeit:
Konferences otrā diena šeit:
Uzņēmējdarbības forums:
Rīgas konferenci kopīgi organizē Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju un Aizsardzības ministriju.
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Notikumu atbalsta SIA “KAF”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, Zviedrijas vēstniecība Latvijā, Starptautiskā aizsardzības produkcijas ražotāju asociācija (SAPRA), SIA “Patria Latvia”, Starptautiskais praktizējošo speciālistu partnerības tīkls “PractNet”, SIA “Redwire Defense Tech Riga”, Latvijas Universitāte, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, SIA “Forum Auto”, Spānijas uzņēmums “GDELS-Santa Bárbara Sistemas”, NATO, SIA “Edge Autonomy Riga”, AS “Kia Auto”, SIA “Aged not Aged”, zvērinātu advokātu birojs “WALLESS”, Vācijas vēstniecība Latvijā, Spānijas vēstniecība Latvijā, Moldovas vēstniecība, Izraēlas vēstniecība Latvijā, AAS "Balta", SIA “MilTech”, SIA “Deep White”, “Basavin Winery” un “Cricowa” vīna darītavas, Starptautiskā lidosta “Rīga”, domnīca “Movastacon Foundation”, “Delphi Global” pētniecības centrs un Latvijas Ārpolitikas institūts.
Saturisko un informatīvo atbalstu nodrošina Jauns.lv, Latvijas Universitāte, Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM), TVNET grupa, LETA, ReTV, DELFI, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, žurnāls "Ir", Sargs.lv, LA.lv, 360TV, , Labs of Latvia, “Delphi Global” pētniecības centrs, “In Between Analytical Group”, “Visegrad Insight”, “Andelman Unleashed”, “The Lithuania Tribune”, ”New Eastern Europe”, “Postimees”, “Estonian World”, radio “Skonto”, “Finday”, “The Baltic Times”, “NewsRoom IN”, Rīgas Tehniskā universitāte.
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