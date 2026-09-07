PTAC aicina cilvēkus pieteikties naudas atgūšanai par nenotikušajiem ceļojumiem
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina iedzīvotājus, kuri nav saņēmuši naudas atmaksu par maksātnespējīgā tūrisma operatora SIA "Digitours"" nenotikušajiem vai daļēji notikušajiem ceļojumiem, iesniegt pieteikumus līdzekļu atgūšanai līdz šī gada 12. septembrim.
Tiesības uz samaksātās naudas atmaksu ir tiem ceļotājiem, kuru plānotais ceļojums vispār nesākās vai tika pārtraukts uzņēmuma likviditātes problēmu dēļ un kuri bija noslēguši līgumu par komplekso tūrisma pakalpojumu. PTAC atzīmē, ka nodrošinājuma aizsardzība nesedz morālā kaitējuma prasījumus, kvalitātes trūkumus, apdrošināšanas izmaksas vai papildu izdevumus. Šis aicinājums attiecas arī uz tiem klientiem, kuri jau iepriekš lūguši iestādes palīdzību strīda risināšanā ar šo pakalpojuma sniedzēju.
Lai saņemtu atmaksu, klientiem jāaizpilda PTAC mājaslapā pieejamā veidlapa, norādot iesniedzēja un ceļotāja vārdu, maksātāja konta numuru, tūrisma operatora rekvizītus, kā arī iemaksātās summas apmēru. Iesniegumam obligāti jāpievieno līguma kopija un maksājumus apliecinoši dokumenti. Tos iespējams iesniegt elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "Latvija.lv", nosūtot ar drošu elektronisko parakstu uz iestādes e-pastu vai sūtot pa pastu uz PTAC biroju Rīgā.
Atmaksājamā summa tiks aprēķināta proporcionāli pieteikumu skaitam, nenotikušā pakalpojuma apmēram un pieejamajiem nodrošinājuma līdzekļiem. Lēmumu par naudas atmaksu PTAC pieņems līdz 12. decembrim, par to informējot katru iesniedzēju elektroniski.
Vienlaikus PTAC atgādina, ka "Digitours" ir pasludināts maksātnespējas process. Kreditoru prasījumu pieteikšanas pēdējais termiņš maksātnespējas administratoram Normundam Sinkēvičam ir 10. septembris. Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti vērsties tieši PTAC.