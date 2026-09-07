Attēlam ir ilustratīva nozīme.
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Šodien 15:03
Jēkabpils pusē sieviete ar “Opel” iebrauc upē - vadītājai izdodas izglābties
Jēkabpils novadā sestdien kāda automašīna iebraukusi upē un no tās izcelta.
Saskaņā ar Valsts policijas sniegto informāciju sestdien neilgi pēc plkst. 9 Jēkabpils novada Salas pagastā kāda 1978. gadā dzimusi sieviete ar "Opel" nobrauca no ceļa un iebrauca upē. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona fiziski necieta. Par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process un tiek noskaidroti notikušā apstākļi.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā skaidro, ka cilvēks no automašīnas izkļuva saviem spēkiem vēl pirms glābēju ierašanās. Tā kā pastāvēja risks, ka automašīna var iekrist dziļāk upē un ka no automašīnas upē var noplūst tehniskie šķidrumi, pieņemts lēmums ar manipulatora palīdzību automašīnu izvilkt no upes. Automašīna nogādāta drošā vietā un tai atvienotas akumulatora klemmes.