Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Jaunjelgavā izglābis kanalizācijas akā iekritušu cilvēku.
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Šodien 15:00
Jaunjelgavā no kanalizācijas akas izglābj tajā iekritušu cilvēku
Aizvadītajās brīvdienās Jaunjelgavā izglābts kanalizācijas akā iekritis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Sestdien plkst. 7.38 VUGD saņēma izsaukumu uz Jēkabpils ielu Jaunjelgavā, kur cilvēks bija iekritis kanalizācijas akā. Cilvēks izcelts un nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.
Jau plkst. 8.21 darbi notikuma vietā pabeigti.