Otrdien gaiss iesils līdz +22 grādiem.
Sabiedrība
Šodien 14:39
Otrdien Latvijā gaidāms siltāks laiks, taču pastiprināsies vējš
Otrdien Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies par grādu augstāk nekā pirmdien, bet laiks kļūs nedaudz vējaināks, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī mākoņi daļēji klās Latvijas debesis un dažviet iespējams īslaicīgs lietus, nokrišņu varbūtība pieaugs otrdienas vakarā. Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs dienvidu, dienvidrietumu vējš, tā ātrums brāzmās dienā sasniegs 9-14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +8..+14 grādiem, dienā gaiss iesils līdz +18..+22 grādiem.
Rīgā līdz otrdienas vakaram nav gaidāmi nokrišņi, mākoņu daudzums būs mainīgs. Dienvidu, dienvidrietumu vējš dienā brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +13 grādi naktī un līdz +21 grādam pēcpusdienā.