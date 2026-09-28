Viss, kas jāzina par 15. Saeimas vēlēšanām: partiju saraksti, skandāli, dīvainības, normāli un fantastiski solījumi
Sācies 15. Saeimas vēlēšanu maratons sešu dienu garumā – no 28. septembra līdz 3. oktobrim, kura laikā Latvijas pilsoņiem jāizvēlas 100 tautas priekšstāvji no 14 partiju sarakstu klāsta, kurā kopumā ir 1428 deputātu kandidāti. Iepazīstinām ar visu sarakstu programmām, to līderiem, atpazīstamākajiem cilvēkiem un arī ar dīvainībām – gan pieņemamām un nepieņemamām, gan utopiskām. Daudzi no deputātu kandidātiem līdz šim iekūlušies arī dažādos skandālos.
Izvēloties par ko balsot, nevajadzētu “uzķerties” tikai uz saldiem un patīkamiem solījumiem, bet arī paskatīties uz “zemūdens akmeņiem”, ko partijas un deputātu kandidāti veikuši vai sadarījuši līdz šim. No 28. septembra līdz 2. oktobrim var priekšlaicīgi balsot jeb nodot balsi glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī (28. septembrī – no plkst. 17:00 līdz 20:00, 29. septembrī – no plkst. 08:00 līdz 11:00; 30. septembrī – no plkst. 17:00 līdz 20:00; 1. oktobrī – no plkst. 08:00 līdz 11:00; 2. oktobrī – no plkst. 12:00 līdz 15:00), bet 3. oktobrī vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst. 08:00 līdz 20:00. Jauns.lv iepazīstina ar visiem 15. Saeimas vēlēšanās startējošiem sarakstiem rindas kārtībā – pēc sarakstu numuriem, kā tie būs salikti vēlēšanu iecirkņos vēlētājiem iesniegtajā sarakstu kaudzītē: