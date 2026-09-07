Pasažieru pārvadātāji gatavojas vērienīgai protesta akcijai - uz vienu dienu tiks paralizēta reģionālo autobusu satiksme
Neskatoties uz vairāk nekā gadu ilgušām sarunām, pārvadātāju vairākkārt iesniegtajiem aprēķiniem un priekšlikumiem, kā arī izmaksu kāpšanu tupināšanos, atbildīgā Satiksmes ministrija līdz šim nav radusi risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai, atbilstoši mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem.
Neredzot ieinteresētību situācijas risināšanā un jautājumu lēno virzību, Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija (LPPA) sadarbībā ar pasažieru pārvadātājiem šī gada 16. septembrī rīkos protesta akciju, kuras laikā reģionālo pasažieru pārvadātāji, ar kuriem noslēgti ilgtermiņa līgumi uz desmit gadiem, uz vienu dienu pārtrauks valsts pasūtītā sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanu.
Akcija simboliski notiks gadu pēc iepriekšējās protesta akcijas – pārvadātāji uzskata, ka šis laiks ir bijis pietiekams, lai rastu nozares ilgtermiņa stabilitātei nepieciešamos finanšu risinājumus. Pārvadātāji norāda, ka šī nebūs vienreizēja akcija – tā turpināsies tik ilgi, kamēr nozare tiks sadzirdēta.
“Mēs nevēlamies protestēt – mēs vēlamies panākt risinājumu. Taču vairāk nekā gadu ilgās diskusijas, aprēķini un priekšlikumi līdz šim nav devuši rezultātu, kas ļautu pārvadātājiem strādāt atbilstoši faktiskajām pakalpojuma izmaksām. Šobrīd ir nepieciešams nevis vēlreiz atlikt lēmumu pieņemšanu, bet spert konkrētus soļus, lai nepieļautu situāciju, ka rudenī, jau pēc Saeimas vēlēšanām, nozare nonāk vēl kritiskākā finansiālā stāvoklī. Mūsu mērķis nav apgrūtināt pasažierus – tieši pretēji, mēs vēlamies panākt, lai sabiedriskais transports reģionos arī turpmāk būtu stabils, regulārs un iedzīvotājiem pieejams,” norāda Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) prezidents.
LPPA aicina nekavējoties rast risinājumu reģionālo autobusu pārvadātāju ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt papildu finansējumu, lai segtu būtisko izmaksu pieaugumu. Jautājuma risināšanu vairs nevar atlikt un vilkt garumā laiku, jo tas tieši saistīts ar sabiedriskā transporta pakalpojumu stabilitāti un reģionu iedzīvotāju mobilitāti. Tāpēc asociācijaaugusta izskaņā nosūtītajā vēstulē Satiksmes ministrijai un pēdējā tikšanās reizē ar satiksmes ministru aicināja, pirmkārt, līdz 1. septembrim virzīt akceptēšanai juridisko risinājumu grozījumiem ilgtermiņa sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos attiecībā uz indeksāciju – VSIA “Autotransporta direkcija” sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju jau izstrādājusi tiesisko risinājumu (tas tikai ir jāvirza tālāk pieņemšanai MK); otrkārt, līdz 15. septembrim uzdot VSIA “Autotransporta direkcija” veikt nepieciešamos grozījumus ilgtermiņa līgumos.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vienlaikus LPPA aicina nodrošināt pārvadātājiem kompensāciju par būtisko degvielas cenu pieaugumu, ko radījušas Tuvo Austrumu konflikta sekas, un rast papildu valsts budžeta finansējumu izmaksu segšanai, kas radīsies ilgtermiņa līgumu grozījumu rezultātā.
Pārvadātāji norāda, ka pašlaik spēkā esošo ilgtermiņa līgumu nosacījumi tika izstrādāti un cenas noteiktas citā ekonomiskajā situācijā. Kopš konkursa piedāvājumu iesniegšanas brīža degvielas cenas ir pieaugušas par vairāk nekā 56%, savukārt kopējais inflācijas līmenis sasniedzis 38,1%. Rezultātā līgumā noteiktā pakalpojuma cena sen jau vairs neatbilst faktiskajām izmaksām, kas nepieciešamas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai.
“Jau vairāk nekā gadu esam diskutējuši ar Satiksmes ministriju un Autotransporta direkciju, snieguši aprēķinus un ekspertu atzinumus un kopīgi meklējuši tiesiski iespējamu risinājumu. Taču līdz šim nav pieņemts lēmums, kas ļautu līgumcenas pielāgot faktiskajai ekonomiskajai situācijai. Tikmēr pārvadātāji turpina pildīt savas līgumsaistības, lai iedzīvotāji reģionos varētu nokļūt darbā, skolā, pie ārsta un citviet,” norāda Ivo Ošenieks.
Viņš uzsver, ka jautājums vairs nav tikai par pārvadātāju uzņēmumu finansiālo stabilitāti. “Runa ir par sabiedriskā transporta sistēmas spēju turpināt darbu ilgtermiņā. Ja līgumu izmaksas gadiem ilgi neatbilst faktiskajai ekonomiskajai situācijai, pieaug risks, ka pārvadātāji vairs nespēs nodrošināt pakalpojumu. Tāpēc šobrīd ir nepieciešama valsts rīcība – nevis vēl viens solījums priekšvēlēšanu laikā meklēt risinājumu bez konkrētiem lēmumiem,” uzsver LPPA prezidents.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Asociācija vērš uzmanību, ka šī gada budžetā sabiedriskajam transportam jau sākotnēji bija paredzēts mazāks valsts finansējums par nepieciešamo esošā maršruta tīkla apkalpošanai pilnā apmērā. Lai šo kļūdu labotu, šobrīd valdībā tiek virzīts lēmums par 9,8 miljonu eiro papildu līdzekļu piešķiršanu, lai valsts varētu samaksāt par to pārvadājumu apjomu, ko pasūtījusi. Šie ir valsts neizdarības rezultātā radušies iztrūkstošie līdzekļi, kas nebija iekļauti pietiekamā apjomā šī gada budžetā. Šiem līdzekļiem nav saistības ar pasažieru pārvadātāju prasībām.
Vienlaikus šogad turpināja būtiski pieaugt pārvadātāju izmaksas, tostarp būtiskā degvielas cenu kāpuma dēļ. Valsts izmaksāja avansa maksājumu lielākā apmērā naudas plūsmas uzlabošanai, kas nepieciešama degvielas iegādei. Vienlaikus asociācija vērš uzmanību, ka kompensāciju par degvielas cenu straujo kāpumu nozare nav saņēmusi.
LPPA uzsver, ka pārvadātāju galvenais mērķis ir panākt ilgtermiņa un sistēmisku risinājumu, kas ļautu sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionos nodrošināt arī nākotnē. Protesta akcija 16. septembrī ir aicinājums valdībai pieņemt lēmumus, lai novērstu risku sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktībai un reģionu iedzīvotāju mobilitātei.