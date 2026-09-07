Carnikavas bērnudārza bērnus sakodušajiem suņiem tiks veikta klīniskā novērošana
Suņiem, kuri Carnikavā uzbruka bērniem, nav praktizējoša veterinārārsta noteiktajā termiņā veikta revakcinācija pret trakumsērgu, noskaidroja Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).
Šodien dzīvnieki ir klīniski veseli un trakumsērgas pazīmes tiem nenovēro. PVD drošības nolūkos ir uzdevis dzīvnieku īpašniekam nodrošināt dzīvnieku izolēšanu un novērošanu.
Ja desmit dienu laikā netiks novērotas slimības klīniskās pazīmes, tad suņiem būs jāveic atkārtotu vakcināciju pret trakumsērgu. Papildus tam PVD šodien paņems paraugus, lai laboratoriski noteiktu trakumsērgas antivielu līmeni suņu asinīs.
Tāpat jāpiebilst, ka saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos, kopš 2026. gada 1. janvāra PVD vairs neveic suņu bīstamības izvērtēšanu un atzīšanu par bīstamiem.
Jau ziņots, ka piektdien, 4. septembrī, 19 bērnu grupa skolotājas un skolotāja palīga pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas, ievērojot apstiprināto pastaigas maršrutu. Pastaigas laikā no Lašu ielas gala bērnu grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi.
Saskaņā ar iestādes sniegto informāciju incidentā cietuši seši bērni, no kuriem divi tika hospitalizēti. Cietis arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kas centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus.
Saistībā ar divu suņu uzbrukumu Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" audzēkņiem piektdien ir sākts kriminālprocess, apstiprināja Valsts policijā.
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Policija ir sākusi kriminālprocesu saskaņā ar Krimināllikuma 20. nodaļu "Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību". Pašlaik notiek izmeklēšana, suņu saimnieks ir noskaidrots.