Kuces, kuras līdz nāvei saplosīja piecgadīgu meitenīti (attēlā – bērns un suņi pirms dažiem gadiem) tika iemidzinātas. Bordo šķirnes dogi bija mirušā bērna ģimenei piederīgi, piedalījušies suņu izstādēs un nākuši no suņu audzētavas "Sandevito". Suņu audzētavas mājaslapā bija publicēta šo dogu fotogrāfija kopā ar maziem bērniem.
Sabiedrība
Šodien 05:40
Četri Bordo dogi Babītē līdz nāvei saplosa piecus gadus vecu meitenīti. Skaļākie gadījumi Latvijā, kad suņi uzbrukuši cilvēkiem
Suņu uzbrukumi cilvēkiem Latvijā nav retums, taču atsevišķi gadījumi bijuši īpaši nežēlīgi un satricinājuši visu sabiedrību. Gadu gaitā suņu uzbrukumos cilvēki guvuši smagas traumas, bet dažos gadījumos tie beigušies traģiski – bojā gājuši gan bērni, gan pieaugušie.
Atskatāmies uz skaļākajiem suņu uzbrukumiem Latvijā, kas savulaik nonākuši mediju uzmanības centrā.