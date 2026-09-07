"Kopš nomira tētis, viņš man bija kā tēvs!" Elīna Fūrmane dalās sirdssiltā ierakstā par Nepālā pazudušo brāli
Dziedātāja Elīna Fūrmane dalījusies ar sirdssiltu ierakstu par savu brāli Raimondu un viņa sievu Agnesi, kuri pēc katastrofas Nepālā pazuduši bez vēsts. Mūziķe norāda, ka tik ilgi kamēr nebūs skaidrības par abu likteni, viņa nezaudēs cerību.
“Pirms došanās uz Kailaša kalnu mans brālis Raimonds saviem tuviniekiem palūdza nosaukt savas vēlēšanās. Viņš kopā ar Agnesi tās aizveda sev līdzi uz kalnu, lai tās piepildītos,” vietnē “Instagram” norāda dziedātāja. “Ja es mācētu redzēt nākotni, mana vēlēšanās būtu pavisam citāda - es vēlētos, lai Raimonds ar Agnesi atgriežas mājās sveiki un veseli."
Ella norāda, ka viņai ar brāli ir 10 gadu starpība. “Mēs tā nopietni nekad neesam strīdējušies. Mums nomira tētis, kad man bija 13, bet Raimondam – 23. Kopš tās dienas viņš man vairāk bija kā tēvs, nevis brālis.”
“Viņš mani pirmajā skolas dienā pie rokas ieveda skolā. Raimonds gāja 12. klasē, bet man tas bija pats pirmais septembris. Es biju tik ļoti lepna, ka man ir tāds brālis,” pauž Ella. “Viņš mani vairākkārt arī apciemoja Losandželosā. Gadiem ejot, pieveicām gan īstus kalnus, gan arī dzīves kāpumus un kritumus.”
“Kopš tās dienas, kad viņš satika savu sievu Agnesi, viņi bija nešķirami. Esmu pārliecināta, ka viņi bija dvēseļu radinieki, un es no viņu attiecībām varētu tik daudz mācīties,” pauž mūziķe. “Raimonda un Agneses mīlestībā pasaulē nāca mana krustmeita Klaudija un viņas brālis Pauls. Šie ir 2025. gada Ziemassvētki, kurus mēs pēc manas ilgās prombūtnes beidzot pavadījām kopā Latvijā.”
"Kamēr nav skaidras atbildes, es negribu zaudēt cerību. Lūdzu, turpināsim runāt par viņiem, un turpināsim ticēt," norāda Fūrmane. Jau ziņots, ka pēc katastrofas Nepālā bez vēsts pazuduši 33 Latvijas pilsoņi. 28. augusta sarakstā, ko bija publicējušas Nepālas varasiestādes, bija iekļauti sekojoši latvieši: Svetlana Krinicka, Līga Čarna, Irita Kiršblūma, Vita Eisaka-Jefimova, Sergejs Jefimovs, Vineta Šķērīte, Julija Jakovicka, Sandra Straume, Raimonds Fūrmanis, Agnese Fūrmane, Tatjana Vaļuškina, Regīna Krasnopjorova, Irina Safronova, Lilita Kalniņa, Egija Ķerliņa, Viktorija Darakova, Viktorija Vanaga, Raimonds Kļaviņš, Eleonora Circene, Jelena Timofejeva, Svetlana Okuņa, Julija Lena un Sergejs Zambers, Ārija Lāce, Evita Sarma, Igors Dobrovoļskis, Inga Veisa, Olga Labada, Sofija Dobrovoļska.
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Jauns.lv rekonstruēja bezvēsts pazudušās Latvijas tūristu grupas pēdējo maršrutu pirms katastrofas uz Nepālas un Ķīnas robežas, un zināms, ka latviešu pēdējās koordinātas ved uz Girongas robežpunktu ar Nepālu.