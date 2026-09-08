Populista Jeremejeva partija aktīvi aicina iedzīvotājus boikotēt Saeimas vēlēšanas. Politologs Rajevskis atklāj, kam tas ir izdevīgi
Populista un sazvērestību teoriju sludinātāja Valentīna Jeremejeva vadītā partija "Tautas Varas Spēks" pēdējā laikā aizvien aktīvāk izvērš savus aicinājumus boikotēt 3. oktobrī gaidāmās Saeimas vēlēšanas. Politologs Filips Rajevskis Jauns.lv skaidro, kam konkrēti tas ir izdevīgi.
Latvijas iedzīvotājs Ingus augusta izskaņā pie Valdemārpils afišu dēļa pamanīja aģitācijas materiālu, kurā redzams patriotiskās noskaņās veidots attēls, kuram pievienots uzraksts "Es neiešu vēlēt. Savu balsi paturēšu sev! Vēlēšanas 2026." Vīrietis attēlu ievietoja vietnē "Facebook", kur tas izraisīja plašu rezonansi iedzīvotāju vidū.
"No šī iegūst tikai konkrētas partijas. Ekstrēmisti vienmēr aizies balsot," pie ieraksta norāda Armands. "Neejot vēlēt, tu savu balsi uzdāvini Putinam. Tieši tik vienkārši," pauž Elmārs. Bet Māris uzsver, ka gadījumā, "ja neesi balsojis, tad zaudē tiesības sūdzēties par valdību, jo vispār neesi neko darījis lietas labā".
Uzklikšķinot uz aģitācijas materiālā norādīto adresi, atveras politiskās partijas "Tautas Varas Spēks" veidots saturs, kurā iedzīvotāji tiek aicināti pievienoties vēlēšanu boikotam. Kā pamatojums tiek minēts tas, ka šāda rīcība "parādīšot, ka cilvēki balsojot pret sistēmu".
Kamēr mājaslapā norādīts, ka boikotam jau it kā esot pievienojušies 40 tūkstoši cilvēku, spriežot pēc partijas līdzšinējiem reitingiem, šis skaitlis šķiet apšaubāms. Par Jeremejeva partiju 14. Saeimas vēlēšanās nobalsoja nedaudz vairāk par 1% vēlētāju, bet Eiroparlamenta vēlēšanās - aptuveni 0,34% balstiesīgo.
Kas ir lielākais ieguvējs, ja iedzīvotāji boikotē vēlēšanas? Skaidro politologs
Politologs Filips Rajevskis Jeremejeva partijas īstenotās aktivitātes dēvē par sabotāžu. "Tā ir sabotāža, kas tiek veikta Latvijai naidīgu spēku interesēs," norāda Rajevskis. "Tie ir cilvēki, kuri vēlas ietekmēt vēlētāju līdzdalību un vēlas graut demokrātiju, kas pamatu pamatos balstās uz cilvēku līdzdalību," pauž politologs, uzsverot, ka zema līdzdalība vēlēšanās grauj uzticēšanos valstij un nostāda cilvēkus tādā pozīcijā, ka viņi neuzticas valdības lēmumiem.
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"Ja mēs raugāmies no skatupunkta - kam tas ir izdevīgi, sabotāža visvairāk palīdz marginālām partijām, kurām ir grūtības pārvarēt 5% robežu, kā, piemēram, partijai "Stabilitātei!"," pauž Rajevskis.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar jaunāko sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS publicēto aptauju, partijai "Stabilitātei!" atbalstu pauduši 2,7% respondentu, kas ir nedaudz zem kritiskās 5% robežas. Turklāt Jeremejeva vadītā partija "Tautas Varas Spēks" līdz 2022. gadam darbojās ar nosaukumu "Alternative", un tās rindās bija vairāki "Stabilitātei!" biedri, tai skaitā Aleksejs Rosļikovs, Jefimijs Klementjevs, u.c.
Kā Ždanoka tika ievēlēta Eiroparlamentā
Rajevskis skaidro, ka nedrīkst aizmirst to, ka vēlēšanās galvenais ir galīgais balsu skaits - cilvēku skaits, kuri nobalso par konkrētu partiju. "Mēs vienmēr runājam par procentiem, bet patiesībā pats galvenais ir tas, cik balsis partija savāca," skaidro politologs.
Viņš norāda, ka nišas partijām ir grūtības piesaistīt sev jaunus vēlētājus, un tādēļ, samazinoties vēlētāju līdzdalībai, pieaug to iespēja iekļūt Saeimā saistībā ar balsu skaitu, ko viņi ir saņēmuši".
"Ļoti precīzi šo situāciju atspoguļo situācija ar "Latvijas Krievu savienību" un Tatjanu Ždanoku, kura tika ievēlēta Eiroparlamentā, bet nekad netika ievēlēta Saeimā. Tas notika tādēļ, ka Eiroparlamentā ir zemāka iedzīvotāju līdzdalība, un viņai pietika ar savākto balsu skaitu, lai līdz ar to pārvarētu 5% robežu," skaidro Rajevskis.
"Tikmēr Saeimas vēlēšanās viņai katru gadu bija viens un tas pats balsu skaits un iespēja iekļūt Saeimā - nebija ne tuvu."
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Latvisko partiju elektorāta svārstības var būt lielas
Rajevskis norāda, ka, piemēram, "partijām "Suverēnā vara"/Apvienība "Jaunlatvieši" ir lielāki reitingi nekā citām šīs nišas partijām, bet arī viņu gadījumā balsu skaits ir galīgs. "Viņi nevar pēkšņi pārliecināt par sevi nobalsot, piemēram, "Nacionālās Apvienības" vai "Jaunās Vienotības" vēlētāju."
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"Tikmēr tādas partijas kā "Apvienotais Saraksts", ZZS, "Jaunā Vienotība", var cīnīties par plašu vēlētāju loku, bet novirze var būt liela - no 6 līdz 20% robežās," pauž Rajevskis. "Piemēram, vienās vēlēšanās JV savāca knapi astoņus mandātus, bet nākamajās 26. Tas parāda to, cik svarīgi ir spēt piesaistīt vēlētājus."
Rajevskis norāda, ka ir nedaudz izbrīnīts par to, ka daudzas partijas salīdzinoši maz pievērš uzmanību vēlētāju piesaistei un "cilvēka izvilkšanai uz vēlēšanām", uzskatot to par neatņemamu kampaņas sastāvdaļu. "Šim būtu jāpievērš milzīga uzmanība," norāda politologs.
Vēlēšanās cer uz vismaz 60% vēlētāju aktivitāti
Vēlētāju aktivitāte Latvijā kopš neatkarības atgūšanas ar katru gadu samazinās - kamēr 1993. gadā vēlēt devās 88,4% pilsoņu, tad kopš 2006. gada šis skaitlis turas 54-65% robežās. Pēdējās, 14. Saeimas vēlēšanās piedalījās 59,43% balstiesīgo Latvijas iedzīvotāju, kas ir par 5% vairāk nekā 13. Saeimas vēlēšanās.
Runājot par vēlētāju aktivitāti šogad, Rajevskis pauž cerību, ka tā nebūs mazāka par iepriekšējās vēlēšanās sasniegtajiem 59%. Tomēr viņš neizslēdz, ka aktivitāte varētu nonākt arī tuvāk 54%, ja partijas "nespēs atvilkt savus vēlētājus uz vēlēšanu iecirkņiem".
Noslēgumā Rajevskis uzsver, ka katras Saeimas vēlēšanas ir ļoti svarīgas - šobrīd tas ir esošais ģeopolitiskais konteksts, bet 2022. gadā tā bija Krievijas uzsāktā karadarbība Ukrainā. "Četri gadi ir ilgs laiks, un šajā laikā, teiksim tā, sačekarēt valsti ir ļoti vienkārši", tādēļ "katras vēlēšanas ir ļoti svarīgas un tajās jāpieņem nozīmīgi lēmumi par valsts virzību un stiprināšanu".
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Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Populista Jeremejeva partija aktīvi aicina iedzīvotājus boikotēt Saeimas vēlēšanas. Politologs Rajevskis atklāj, kam tas ir izdevīgi" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.