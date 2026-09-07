Madonas novadā aizturēta nelikumīgo migrantu pārvadātāja
Madonas novadā pagājušajā sestdienā robežsargi sadarbībā ar Valsts policiju aizturējuši nelegālo migrantu pārvadātāju, informēja Valsts robežsardze.
Veicot operatīvās darbības un informācijas pārbaudi, robežsargi un policisti Madonas novadā apturēja kādu "Lexus" markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas nepilsone.
Transportlīdzekļa salonā bija sešas nelikumīgi Baltkrievijas un Latvijas robežu pirms tam šķērsojušas personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām.
Pret pārvadātāju sākts kriminālprocess par liela personu skaita nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā.
Nelegālie migranti nogādāti atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju.
Lai nodrošinātu Latvijas austrumu robežas drošību, 11. augustā sākās operācija "Vilkatis", kuras mērķis ir būtiski samazināt nelegālās robežas šķērsošanas gadījumu skaitu Latvijas austrumu daļā un nepieļaut šādus gadījumus nākotnē.
Valsts robežsardze par personu nelikumīgu pārvietošanu vai personu nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā šogad jau sākusi 138 kriminālprocesus pret 107 personām.
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Par šādām darbībām vainīgie tiek sodītas ar bargiem brīvības atņemšanas sodiem, piemēram, vienā lietā persona tika notiesāta ar cietumsodu uz četrarpus gadiem, citā lietā - uz sešiem gadiem un vienu mēnesi.
Valsts robežsardze pēdējās trīs diennaktīs novērsusi 48 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu.
Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 10 625 cilvēki.
Valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.