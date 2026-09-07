Jelgavā bērnu laukumā notikušas seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgo; aizdomās turēto apcietina
Valsts policijā šī gada 4. septembrī saņemta informācija, ka Jelgavā, bērnu laukuma teritorijā, kāds vīrietis, iespējams, veicis netiklas darbības pret mazgadīgu personu. Nekavējoties uz norādīto vietu izbrauca Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas un persona tika aizturēta. Par notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 160. panta ceturtās daļas par seksuālā rakstura darbību izdarīšanu pret mazgadīgo. Personai piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
2026. gada 4. septembrī ap pulksten 20.19 Valsts policija saņēma informācija, ka Jelgavā, Loka maģistrālē, kādā bērnu laukuma teritorijā ap pulksten 20.00 vīrietis, iespējams, citas valsts piederīgais, veicis netiklas darbības pret mazgadīgo.
Nekavējoties uz notikuma vietu devās Valsts policijas norīkojums. Ierodoties notikuma vietā, iespējamā vainīgā persona atradās tur pat bērnu laukuma teritorijā. Pulksten 20.40 aizdomās par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu persona tika aizturēta. Pārbaudot dokumentus, konstatēts, ka tas ir 1987. gadā dzimis Uzbekistānas pilsonis.
Personas dzīvesvietā tika veiktas neatliekamās izmeklēšanas darbības, kuru laikā tika atrastas, iespējams, narkotiskās vielas, kas tika nodotas ekspertīzes veikšanai.
Par notikušo Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 160. panta ceturtās daļas par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi saskarē ar cietušā ķermeni, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
2026. gada 6. augustā 1987. gadā dzimušais vīrietis tika atzīts par aizdomās turēto un tiesa personai piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Persona iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā. Izmeklēšana kriminālprocesā turpinās un Valsts policija šobrīd izmeklēšanas interesēs plašākus komentārus nesniegs.
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Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.