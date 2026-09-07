Aizkrauklē pirmdien notiks sabiedroto helikopteru zemais pārlidojums
Foto: Zane Bitere/LETA
Aizkrauklē pirmdien notiks sabiedroto helikopteru zemais pārlidojums.
Sabiedrība

Aizkrauklē pirmdien notiks sabiedroto helikopteru zemais pārlidojums

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Jauns.lv/LETA

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Pirmdien no plkst. 11.30 līdz 17 sabiedroto helikopteri veiks zemo pārlidojumu virs Aizkraukles, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS).

Aizkrauklē pirmdien notiks sabiedroto helikopteru ...

NBS jau iepriekš vairākkārt norādījuši, ka Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.

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