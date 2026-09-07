Aizkrauklē pirmdien notiks sabiedroto helikopteru zemais pārlidojums.
Sabiedrība
Šodien 11:57
Aizkrauklē pirmdien notiks sabiedroto helikopteru zemais pārlidojums
Pirmdien no plkst. 11.30 līdz 17 sabiedroto helikopteri veiks zemo pārlidojumu virs Aizkraukles, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
NBS jau iepriekš vairākkārt norādījuši, ka Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.