Latvijā pabeigti vērienīgi pretplūdu projekti par 31,3 miljoniem eiro
Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (ZMNĪ) ieguldījusi 31,3 miljonus eiro 22 pretplūdu infrastruktūras objektu atjaunošanā un pārbūvē, informēja Zemkopības ministrija (ZM).
Ministrijā norāda, ka 2026. gada augustā ZMNĪ pabeidza ar Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda atbalstu finansētos pretplūdu infrastruktūras atjaunošanas un pārbūves projektus Latvijā. Atjaunotā infrastruktūra un jaunais aprīkojums uzlabo gatavību plūdu riskiem, stiprina valsts meliorācijas sistēmas noturību un palīdz aizsargāt iedzīvotājus, īpašumus un teritorijas no applūšanas.
ZM atzīmē, ka kopumā atjaunoti un pārbūvēti 22 valsts meliorācijas sistēmu objekti, tostarp deviņas sūkņu stacijas, 12 aizsargdambji 66,3 kilometru garumā, viens kanāls 11,3 kilometru garumā un valsts nozīmes ūdensnoteka 4,5 kilometru garumā, kā arī iegādāti deviņi pārvietojami sūkņi un astoņi ģeneratori.
Sūkņu staciju pārbūve, aizsargdambju, valsts nozīmes ūdensnotekas un kanāla atjaunošana veikta Dienvidkurzemes novada Nīcas un Otaņķu pagastos, Talsu novada Ķūļciema pagastā, Ventspils novada Ugāles pagastā, Mārupes novada Salas un Babītes pagastos, Ropažu novada Stopiņu pagastā, Jelgavas novada Līvbērzes pagastā, Ogres novada Tīnūžu pagastā, Ogres pilsētā, Jēkabpils novada Salas pagastā, Rēzeknes novada Nagļu un Rikavas pagastos, Līvānu novada Rožupes pagastā, kā arī Madonas novada Ošupes un Barkavas pagastos.
ZM norāda, ka visi mobilie sūkņi un ģeneratori ir uzstādīti uz piekabēm, lai nodrošinātu operatīvu tehnikas pārvietošanu un izvietošanu nepieciešamajās vietās. Šīs tehnikas uzglabāšanas vietas atrodas Talsu, Dienvidkurzemes, Jelgavas, Ropažu, Preiļu, Valmieras un Madonas novados, kā arī Rīgā un Ogrē.
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Projektu īstenošanā ieguldīti 31,3 miljoni eiro, tostarp 26 miljoni eiro ir ES Atveseļošanas fonda finansējums, bet 5,3 miljoni eiro - Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums.
Ministrijā skaidro, ka no veiktajām investīcijām aizsardzībai no plūdu draudiem būs pasargāti vairāk nekā 10 500 iedzīvotāji un viņu īpašumi Latvijas lauku apvidos. Savukārt sūkņi un ģeneratori nodrošina operatīvu rīcību un sūkņu staciju darbību ārkārtas situācijās, tostarp elektroapgādes traucējumu un paaugstināta plūdu riska gadījumos, kā tas jau notika 22.-23. augusta vētras laikā.
Zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS) skaidro, ka plūdi un pēdējo gadu vētras arvien skaidrāk parāda, cik svarīga ir droša un labi uzturēta meliorācijas infrastruktūra.
Ministrs uzsver, ka atjaunotie pretplūdu objekti no applūšanas reģionos pasargās arī tīrumus, mežus, autoceļus, elektrolīnijas un citus iedzīvotājiem un uzņēmējdarbībai svarīgus objektus. Turklāt atjaunotie dambji, sūkņu stacijas un jaunais aprīkojums ļaus arī daudz ātrāk un drošāk rīkoties brīžos, kad laika apstākļi rada reālu apdraudējumu.