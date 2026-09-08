Sākusies pieteikšanās “Jauno uzņēmēju skolā 2026” piecās Latvijas pilsētās
Ir sākusies skolēnu un pedagogu pieteikšanās reģionālajām darbnīcām par inovāciju un ideju ģenerēšanu “Jauno uzņēmēju skola 2026”, ko rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un izglītības organizācija “Junior Achievement Latvia”. Šogad pasākumi norisināsies no 22. septembra līdz 8. oktobrim piecās Latvijas pilsētās – Siguldā, Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Rīgā.
Semināros dalībnieki gūs praktiskas zināšanas un iedvesmu savu Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) izveidei un attīstībai. Skolēniem un skolotājiem būs iespēja mācīties no jau strādājošu SMU veiksmes stāstiem un saņemt vērtīgus padomus no programmas absolventiem, kā arī praktiskajās darbnīcās ģenerēt jaunas biznesa idejas vai pilnveidot esošās. Savukārt skolotājiem būs paredzēta īpaša programma par skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) darbību un jaunajām jalatvia.lv skolēnu un skolotāju profilu funkcionalitātēm. Sadarbībā ar Patentu valdi pedagogi varēs arī uzzināt, kādas ir iespējas aizsargāt savu intelektuālo īpašumu un vienlaikus izvairīties no citu personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.
“Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns uzsver: “Augošā interese par skolēnu mācību uzņēmumu programmu ik gadu pulcē kuplu apmeklētāju skaitu, un tieši Jauno uzņēmēju skolā parasti top pirmās jaunā mācību gada biznesa idejas. Šie semināri ir ideāla vieta mācību gada sākumā, kur vienkopus noskaidrot visus neskaidros jautājumus par SMU izveidi un gūt praktisku iedvesmu turpmākajam darbam.”
Semināru cikls “Jauno uzņēmēju skola 2026” norisināsies
- 22. septembrī – Siguldā, Kultūras centrā “Siguldas devons”,
- 24. septembrī – Liepājā, Liepājas Valsts tehnikumā,
- 25. septembrī – Jelgavā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā,
- 6. oktobrī – Daugavpilī, Daugavpils Saskaņas pamatskolā,
- 8. oktobrī – Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes telpās.
“Uzņēmējdarbība sākas nevis ar uzņēmuma reģistrēšanu, bet ar spēju pamanīt vajadzību un piedāvāt tai risinājumu. Skolēnu mācību uzņēmumi ļauj šo ceļu iziet praksē – no pirmās idejas līdz klientu atsauksmēm un pirmajam pārdošanas darījumam. LIAA ir svarīgi, lai šāda iespēja būtu jauniešiem visā Latvijā, jo tā veidojas prasmes un pārliecība nākotnē radīt pašiem savus uzņēmumus,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Vietu skaits katrā pasākumā ir ierobežots, tādēļ interesenti aicināti savlaicīgi pieteikties, veicot reģistrāciju ŠEIT.
Plašāka informācija atrodama jalatvia.lv mājaslapā.
Reģionālās darbnīcas par inovāciju un ideju ģenerēšanu “Jauno uzņēmēju skola 2026” tiek īstenotas ERAF projekta “Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.