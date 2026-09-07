Rīdziniekus brīdina par aizdomīgiem zvaniem Sociālā dienesta vārdā
Rīgas Sociālais dienests aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem un neizpaust savus personas datus nezināmām personām. Dienestā vērsušies vairāki iedzīvotāji, informējot par aizdomīgiem telefona zvaniem un e-pasta vēstulēm, kas varētu būt saistītas ar krāpnieciskām darbībām.
Kāds iedzīvotājs ziņoja, ka saņēmis zvanu no personas, kura apgalvoja, ka Rīgas Sociālais dienests it kā nosūtījis sūtījumu ar kurjera starpniecību. Zvanītājs lūdzis nosaukt personas kodu un dzīvesvietas adresi, lai apstiprinātu sūtījuma saņemšanu. Tāpat ticis norādīts, ka atteikuma gadījumā sūtījums tiks uzglabāts, bet vēlāk saņēmējam būs jāmaksā soda nauda par tā piespiedu uzglabāšanu. Iedzīvotājs norādīja, ka nav Rīgas Sociālā dienesta klients, tāpēc viņam radās aizdomas par šī zvana patiesumu.
Rīgas Sociālais dienests neizmanto kurjeru pakalpojumus sūtījumu piegādei un nekad nelūdz telefoniski sniegt personas kodu, adresi vai citus sensitīvus personas datus, lai apstiprinātu sūtījuma saņemšanu. Rīgas Sociālais dienests oficiālās vēstules un dokumentus nosūta, izmantojot VAS "Latvijas Pasts" pakalpojumus, un nepieciešamības gadījumā saziņa ar klientiem notiek, ievērojot personas datu aizsardzības prasības.
Aicinām iedzīvotājus būt piesardzīgiem, saņemot aizdomīgus zvanus, īsziņas vai e-pasta vēstules. Ja ir aizdomas par krāpniecības mēģinājumu, ieteicams par notikušo informēt Valsts policiju - 110.
Ja rodas šaubas par saņemtās informācijas patiesumu, aicinām pārtraukt sarunu un sazināties ar Rīgas Sociālo dienestu, izmantojot oficiālos kontaktus: e-pastu soc@riga.lv, Rīgas vienoto informatīvo tālruni 1201, kā arī Labklājības departamenta informatīvo tālruni 67105048.
Atgādinām:
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- neizpaudiet personas kodu, bankas datus, paroles vai citus sensitīvus datus nezināmām personām;
- neapstipriniet savu identitāti, pamatojoties tikai uz telefona zvanu vai e-pasta vēstuli;
- vienmēr pārbaudiet informāciju, sazinoties ar iestādi pa oficiālajiem saziņas kanāliem.
Rīgas Sociālais dienests pateicas iedzīvotājiem par modrību un aicina informēt par līdzīgiem gadījumiem arī turpmāk.