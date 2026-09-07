Rēzeknē aiztur divus vīriešus un izņem 70 000 nelegālo cigarešu
Aizvadītajā mēnesī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas, veicot operatīvos pasākumus, Rēzeknē pie diviem vīriešiem izņēma 70 000 nelegālo cigarešu ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām un bez tām. Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess, un turpinās izmeklēšana. Likumsargi aizturēja divus vīriešus.
2026. gada 26. augustā, veicot operatīvos pasākumus saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, Rēzeknē Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas pie diviem vīriešiem, kuri dzimuši 1966. un 1971. gadā, izņēma 70 000 nelegālo cigarešu. Jāmin, ka cigaretes bija gan ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām, gan bez akcīzes markām. Tāpat likumsargi notikuma vietā izņēma vēl 10 litrus nezināmas izcelsmes alkohola.
Likumsargi notikuma vietā uz aizdomu pamata aizturēja abus vīriešu. Valsts policija ir uzsākusi kriminālprocesu, turpinās izmeklēšana.
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221.2 panta pirmās daļas, proti, par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai pārvietošanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.