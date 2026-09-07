Mūžībā devies bijušais kultūras un ārlietu ministrs Rihards Pīks
2026. gada 7. septembrī mūžībā devies kinooperators, kinorežisors, politiķis un diplomāts Rihards Pīks, liecina viņa sievas Sarmītes Pīkas publiski paustā informācija.
"Šodien savas zemes gaitas ir pabeidzis cilvēks ar neticami bagātu biogrāfiju un savas darbības amplitūdu — kinooperators, kinorežisors, pirmais kinostudijas kolektīva ievēlētais direktors, kultūras ministrs, ārlietu ministrs, Saeimas un Eiroparlamenta deputāts, bet ģimenē vīrs, tēvs un opītis," paziņojusi Sarmīte Pīka.
Viņa atvadījusies no dzīvesbiedra ar vārdiem: "Lai Tev zeme dūnu vieglumā, mans mīļais!"
Pīks dzimis 1941. gada 31. decembrī Rīgā. 1971. gadā viņš absolvēja Vissavienības Valsts kinematogrāfijas institūtu kā kinooperators.
Pīks 1957. gadā sāka strādāt Rīgas kinostudijā, bet 1979. gadā pabeidza augstākos divgadīgos scenāristu un režisoru kursus, iegūstot kinorežisora izglītību. Rīgas kinostudijā Pīks strādāja par kinooperatoru un kinorežisoru. No 1987. gada līdz 1990. gadam Pīks bija Rīgas kinostudijas direktors. Viņš bija arī Nacionālā kinematogrāfijas centra vadītājs, Nacionālās kinopadomes loceklis, Nacionālās radio un televīzijas padomes loceklis.
No 1996. līdz 1997. gadam Pīks bija kultūras ministrs. 1997. gadā viņš paziņoja par demisiju no kultūras ministra amata saistībā ar prokuratūras atzinumu, ka viņš pārkāpis pretkorupcijas likumu.
1998. gadā Pīks tika ievēlēts 7. Saeimā un strādāja Saeimas Ārlietu, kā arī Eiropas lietu komisijās. Viņš tika ievēlēts arī 8. Saeimā un apstiprināts par ārlietu ministru Induļa Emša veidotajā valdībā.
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No 2004. līdz 2008. gadam Pīks bija Eiropas Parlamenta deputāts. 2018. gadā Pīks kandidēja 13. Saeimas vēlēšanās "Attīstībai/Par!" sarakstā.
Izvadīšanas laiku Sarmīte Pīka sola paziņot vēlāk.
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