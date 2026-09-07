Meteorologi brīdina par lietaināku laiku: šonedēļ Latvijā nokrišņu būs vairāk par normu
Šonedēļ Latvijā brīžiem gaidāms lietus, tomēr prognozes par nokrišņu daudzumu ir atšķirīgas, liecina meteoroloģiskā informācija.
Otrdien un trešdien mākoņi daļēji klās debesis un vietām īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Pūšot lēnam līdz mēreni stipram dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra otrdien pakāpsies līdz +18..+22 grādiem, trešdien termometra stabiņš vietām var sasniegt +26 grādus.
Arī nedēļas otrajā pusē jārēķinās ar lietus iespējamību. Pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies - naktīs tā noslīdēs līdz +8..+13 grādiem, dažviet piekrastē nekļūs vēsāks par +16 grādiem, un maksimālā gaisa temperatūra būs +16..+21 grāds.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šonedēļ un nākamnedēļ nokrišņu daudzums Latvijā gaidāms lielāks par normu, savukārt gaisa temperatūra tuvākajās nedēļās prognozēta atbilstoša normai vai nedaudz augstāka par to.