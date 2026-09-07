"Viņa ir zelta cilvēks!" Pašaizliedzīga veikala vadītāja Talsos palīdz atgūt zēna nozagto telefonu
Kristiāna paudusi dziļu pateicību Talsu veikala "Citro" vadītājai, kura ar savu pašaizliedzīgo rīcību palīdzēja atgūt viņas dēla nozagto telefonu.
"Gribu publiski izteikt milzīgu paldies Talsu Raiņa ielas 26 "Citro" veikala vadītājai, kuras vārdu diemžēl steigā nepajautāju," vietnē "Facebook" norāda Kristiāna. "Šodien mans dēls, ieejot “Citro” veikalā, nolika turpat pie durvīm plauktiņā savu tumbiņu un telefonu, tomēr, kamēr viņš iepirkās, telefons tika nozagts."
"Kad veikala vadītāja šo visu uzzināja, viņa pati rīkojās un centās darīt visu, lai telefons tiktu atgūts," norāda Kristiāna. "Apskatot video kameru ierakstus, viņa konstatēja, ka telefonu paņēmis kāds vīrietis gados, kurš pēc tam devās uz autobusu. Vadītāja ar savu auto brauca pakaļ šim autobusam un vīrieti noķēra tikai Valdemārpilī."
"Es varu pateikt to, ka tādi cilvēki kā šī vadītāja mūsu laikos ir maz. Esmu šokēta par viņas lielo vēlmi palīdzēt pilnīgi svešam bērnam. Neaprakstāmi liels paldies viņai - viņa ir zelta cilvēks! Ļoti ceru,ka šī ziņa nonāks līdz šīs sievietes ausīm, jo gan mēs vecāki, gan mūsu dēls viņu ļoti novērtē. PALDIES tev mīļā sirds!" pauž Kristiāna.
Viņas stāsts saviļņojis daudz cilvēku. "Neticams stāsts. Cik gan labi, ka tā tomēr notiek!" norāda Sanita. Tatjana paudusi nosodījumu par vīrieša rīcību: "Jā, paldies! Reti tagad ir tādi cilvēki! Bet vīrietis, nu kā var tā rīkoties?! Tagad telefonus var izsekot." Tikmēr citi uzsvēruši, ka veikala vadītāja tiešām ir zelta cilvēks.