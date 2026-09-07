Pēc baisā suņu uzbrukuma Carnikavā lems par drošības pastiprināšanu: audzinātājām varētu izsniegt ultraskaņas atbaidītājus
Pēc šausminošā suņu uzbrukuma Carnikavā, kur pastaigas laikā cieta seši bērnudārza audzēkņi un viena pedagoģe, divi bērni joprojām turpina ārstēšanos slimnīcā. Ādažu novada pašvaldība sākusi izvērtēt papildu drošības pasākumus, tostarp iespēju nodrošināt pirmsskolu personālu ar ultraskaņas ierīcēm bīstamu dzīvnieku atbaidīšanai.
Ādažu novada domes priekšsēdētājs Gatis Miglāns (ZZS) pirmdienas rītā raidījumam "900 sekundes" apstiprināja, ka abu slimnīcā esošo bērnu stāvoklis šobrīd ir stabils. Bērnudārzā šodien noteikts īpašs un saudzējošs režīms. Lai palīdzētu bērniem pārvarēt piedzīvoto šoku, ar grupām strādās psihologs un speciālais pedagogs, kā arī piesaistīti Bērnu krīzes centra speciālisti. Psiholoģiskā palīdzība piedāvāta arī visiem cietušo audzēkņu vecākiem.
Pašvaldība aktīvi meklē preventīvus risinājumus, lai līdzīgas situācijas nākotnē nepieļautu, un pirmdien sasaukta izglītības iestāžu vadītāju tikšanās. Līdz brīdim, kad tiks izvērtēti papildu drošības pasākumi, bērnudārza audzēkņu pastaigas ārpus iestādes teritorijas ir pilnībā apturētas. Miglāns norādīja, ka pie drošības risinājumu izstrādes un ultraskaņas atbaidītāju efektivitātes vērtēšanas plānots piesaistīt kinologus un citus jomas ekspertus.
Pašvaldības vadītājs īpaši uzsvēra mājdzīvnieku saimnieku atbildību, aicinot ikvienu suņa īpašnieku preventīvi pārbaudīt savu sētu un žogu apakšas, lai izslēgtu dzīvnieku izkļūšanas riskus. Viņš atgādināja, ka cietušie šoreiz bija bērnudārza audzēkņi, taču līdzīgā situācijā publiskā vidē varēja nonākt jebkurš nepasargāts iedzīvotājs.
Tikmēr agresīvo suņu turpmāko likteni skaidro Valsts policija, kuras pārziņā ir sāktais kriminālprocess. Jau ziņots, ka piektdien divi suņi pastaigas laikā sakoduši sešus Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" bērnus.
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Piektdien 19 bērnu grupa skolotājas un skolotāja palīga pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas, ievērojot apstiprināto pastaigas maršrutu. Pastaigas laikā no Lašu ielas gala bērnu grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi.
Saskaņā ar iestādes sniegto informāciju incidentā cietuši seši bērni, no kuriem divi tika hospitalizēti. Cietis arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kas centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus.