"Viņa seja paliks atmiņā..." Kādā saimniecībā Saules ciemā paciemojies lācis
Solvita vietnē "Facebook" norāda, ka Saules ciemā, pie Pukšu purva, pie vairākām mājām paciemojies liels lācis.
Ķepainis teritoriju apciemoja svētdien ap plkst. 8.00 rītā. "Izstaigāja pagalmu, nogāja gar lielo suni, kurš pusotru stundu pēc tam nevarēja nomierināties, un tad caur dārzu projām pa ceļu devās uz mežu... Pirms tam bijis arī kaimiņu dārzā, bišu stropus izgāzis..." norāda Solvita.
"No otrā stāva balkona skatījāmies uz viņu 20 metru attālumā, kā pīles trenc... Bet kamēr dabūjām telefonu, tad aiz stresa nesāku filmēt laikā. Pēc mūsu bļaušanas viņs aiz plūmēm pārleca pāri sētai dārzā..."
"Tad tālāk [viņš devās] atkal ārā no sētas un pa pļavas maliņu uz dīķi... Un tad pa izpļauto taciņu uz ceļu un meža virzienā... Tāds aktīvs, kārtīgs, tumss, slapjš pekainis. Tieši tāda viņa lielā seja paliks atmiņā..." atmiņās par notikušo dalās sieviete.
Solvita norāda, ka vēlāk viņi atklājuši to, ka pirms ienākšanas pagalmā lācis bija atradies brūkleņu laukā, bet pēc tam devies pie vistām. "Vistām bija nomīcīta lejā sēta, bet otram iežogojumam bija izplēsts caurums 1.5m augstumā," norāda Solvita, daloties ar vairākiem fotoattēliem.
Jauns.lv atgādina, ka par katru lāča postījumu nekavējoties jāziņo Dabas aizsardzības pārvaldei. Šajos gadījumos, ja saimniecībā ir ieviests vismaz viens aizsardzības pasākums, zemes īpašniekiem ir iespēja saņemt kompensācijas par nodarītajiem zaudējumiem. 2022. gadā kompensācijās izmaksāti vairāk nekā 13 000 eiro, bet 2024. gadā teju 8 000 eiro. Šobrīd Latvijā mīt aptuveni 190 lāču, un to skaits turpina pieaugt.