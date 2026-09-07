PVD sāks lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) no šodienas, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, valsts austrumu pierobežā piecos novados sāks lapsu un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu, informēja PVD.
Laikā no 31. augusta līdz 6. septembrim lidojumi tika veikti Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas, Smiltenes, Gulbenes, Rēzeknes un Ludzas novadā, savukārt no pirmdienas, 7. septembra, līdz 13. septembrim vakcinācijas lidojumi notiks Augšdaugavas, Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes un Ludzas novadā.
Vakcinācijas mērķis ir pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas ar trakumsērgu, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas, kur trakumsērga joprojām ir izplatīta.
Lai nodrošinātu pastāvīgu aizsardzību, savvaļas dzīvnieku vakcinācija Latvijas austrumu daļā tiek veikta katru gadu - pavasarī un rudenī.
PVD aicina minēto teritoriju iedzīvotājus, pamanot lidmašīnas, neuztraukties - katrs lidojuma maršruts pirms vakcinācijas darbu sākšanas būs saskaņots ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts robežsardzi, kā arī VAS "Latvijas gaisa satiksme", tādējādi nodrošinot lidojumu drošību un koordinētu gaisa telpas izmantošanu.
Ēsmas ar vakcīnu, kas satur novājinātu trakumsērgas vīrusa celmu, ir paredzētas savvaļas dzīvniekiem - lapsām un jenotsuņiem.
Vakcīnas nav bīstamas nedz cilvēkiem, nedz mājdzīvniekiem, nedz videi, tomēr PVD piesardzības nolūkos aicina dzīvnieku īpašniekus vakcinācijas periodā pieskatīt savus suņus, neļaujot tiem klaiņot meža teritorijās.
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Pati vakcīna suņa veselību neapdraud, tomēr norīta ēsma vai vairākas ar foliju, kurā tā ir iepildīta, sunim var radīt veselības traucējumus, piemēram, vemšanu, jo suns, fizioloģisko īpatnību dēļ, atšķirībā no meža dzīvnieka, barību bieži vien norij nesakošļātu. Ja radušās aizdomas par šādu situāciju, PVD aicina nekavējoties konsultēties ar veterinārārstu.
PVD atgādina, ka trakumsērga ir bīstama, neārstējama dzīvnieku un cilvēku dzīvību apdraudoša infekcijas slimība. Sistemātiska savvaļas dzīvnieku vakcinācija regulāri tiek veikta pavasarī un rudenī.
Pateicoties tai, trakumsērga Latvijā ir izskausta - pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem konstatēts 2010. gadā, bet mājas jeb istabas dzīvniekiem - 2012. gadā. Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (WOAH) 2015. gadā Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas.
Mājdzīvnieki, visbiežāk nevakcinēti suņi un kaķi, ar trakumsērgu inficējas pēc kontaktēšanās ar slimiem savvaļas dzīvniekiem. Vienīgais efektīvais trakumsērgas profilakses pasākums ir savlaicīga dzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu.
PVD izstrādāto trakumsērgas apkarošanas programmu ir apstiprinājusi un līdzfinansē Eiropas Komisija.
Ņemot vērā trakumsērgas izplatību kaimiņvalstīs, PVD aicina mājas jeb istabas dzīvniekus regulāri vakcinēt pret trakumsērgu, kā arī ziņot veterinārārstam vai PVD par katru trakumsērgas aizdomu gadījumu.