Plūdu sekas Nepālā 2026
Nepālā un blakus esošajā Tibetas reģionā notika katastrofāla dabas traģēdija, kad milzīgs ledāja gabals no tūkstošiem metru augstuma iegāzās upē, ...
Pie viena no Latvijas apdrošinātājiem ir grupas ceļojumu apdrošināšana 33 Nepālā pazudušajiem
Pie viena no Latvijas apdrošinātājiem ir grupas ceļojumu apdrošināšana 33 Nepālā pazudušajiem, informēja Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA).
No grupas 28 personas ir Latvijas valstspiederīgie, bet pārējie pieci ir citu valstu pilsoņi.
Vēl sešiem ceļotājiem, pēc LAA sniegtās informācijas, ir noslēgtas ceļojumu apdrošināšanas polises pie diviem citiem apdrošinātājiem - trim personām pie viena, trim pie otra apdrošinātāja.
Patlaban citus ar minētajām personām saistītus individuālus nelaimes gadījumu vai dzīvības apdrošināšanas līgumus Latvijas apdrošinātāji nav identificējuši.
Ja polisē ir bijusi polisē norādīta kontaktpersona, apdrošinātāji ir sazinājušies ar to un snieguši informāciju par ceļojumu apdrošināšanas polises segumu, kā arī jebkuru jautājumu gadījumā aicinājuši sazināties ar apdrošinātājiem.
LAA šobrīd aicina ceļotāju tuviniekus sekot līdzi aktuālajai informācijai un uzturēt ciešu saziņu ar Latvijas Ārlietu ministrijas (ĀM) Konsulāro dienestu.
Patlaban, kad Latvijas valstspiederīgie ir bezvēsts pazudušo sarakstā, apdrošinātāji ir saziņā ar ĀM, sekojot līdzi aktuālajai informācijai, un ir gatavi sniegt atbalstu un apdrošināšanas aizsardzību, tiklīdz tas būs iespējams, norādīja asociācijā.
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LAA skaidroja, ka apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz konkrētā notikuma sekām, jo apdrošināšanas gadījums - plūdi Nepālā - ir iestājies polises darbības laikā. Līdz ar to izdevumi un atlīdzības, kas saistītas ar šo notikumu un ir paredzētas polisē, tiks segtas arī pēc polises termiņa beigām. Tomēr pazušana bez vēsts nav apdrošināšanas gadījums, tāpēc jāskatās, vai ir jau iestājies kāds no apdrošināšanas gadījumiem.
Gadījumā, ja apdrošinātie cilvēki Nepālā tiks atrasti dzīvi, ceļojumu apdrošināšana segs neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī tam sekojošo repatriāciju uz mītnes zemi.
Gadījumā, ja Latvijas valstspiederīgie Nepālā netiks atrasti, apdrošināšanas izmaksa par nāves gadījumu būs iespējama tad, kad kompetentās iestādes personu būs atzinušas par mirušu un tiks saņemta miršanas apliecība.
Ja Nepālā tiks atrastas apdrošināto personu mirstīgās atliekas, apdrošinātāji iesaistīsies repatriācijas organizēšanā. Vienlaikus jāņem vērā, ka šī ir ārkārtēja situācija, kurā iesaistītas Nepālas vietējās iestādes, glābšanas dienesti un ĀM. Tādēļ konkrētais risinājums, repatriācijas organizēšanas kārtība un iesaistīto pušu atbildības sadalījums būs atkarīgs no atbildīgo institūciju pieņemtajiem lēmumiem un apstākļiem notikuma vietā.
Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Dabas katastrofā gājuši bojā vairāk nekā 1000 cilvēku, bet vairāk nekā 4700 ir pazuduši.
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Tuvu negadījuma epicentram atradās arī Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.