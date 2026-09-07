Būvdarbi turpinās 50 valsts autoceļu posmos; vietām jārēķinās ar 45 minūtēm ceļā
Valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 50 posmos, tostarp 13 valsts galveno un 13 reģionālo ceļu, kā arī uz desmit tiltiem un pārvadiem, informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
Ilgākais paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks - 45 minūtes - ir uz autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Kranciema karjera līdz "Avārijas brigādes parkam". Posmā satiksmi regulē viens pagaidu luksofors, bet noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 kilometri stundā.
Aptuveni 40 minūtes ceļā jāpavada Daugavpils šosejas posmā no Gosporiem līdz Nīcgalei, uz autoceļa Valdgale-Roja (P126) no Valdemārpils līdz Rudei, kā arī uz autoceļa Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) no Litenes līdz Balviem.
Daugavpils apvedceļa (A14) satiksmes mezglā un posmā līdz Sventei paredzamais šķērsošanas laiks ir pusstunda. Tikpat ilgs laiks nepieciešams, lai šķērsotu Jelgavas šosejas (A8) remontdarbu posmu no pagrieziena uz Lielvircavu līdz Lietuvas robežai.
Uz Vidzemes šosejas (A2) no Siguldas līdz Augšlīgatnei jārēķinās ar aptuveni 25 minūtēm ceļā, bet uz Liepājas šosejas (A9) no Blīdenes līdz Purvakroga kapiem - ar 20 minūtēm.
Uz autoceļa Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi) (P114) no Priekules līdz Lietuvas robežai ir četri luksoforu posmi, un tā šķērsošana var prasīt 35 minūtes.
Savukārt autoceļa Bauska-Aizkraukle (P87) posmā no Ozolaines līdz Bārbelei satiksmi regulē viens pagaidu luksofors, bet posms pie Ozolaines ir slēgts tranzīta satiksmei. Paredzamais šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.
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LVC aicina autovadītājus ievērot ceļazīmes un satiksmes organizācijas izmaiņas. Informācija par aktuālajiem ierobežojumiem pieejama LVC mājaslapā.