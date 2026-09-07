Pirmdien gaiss iesils līdz +21 grādam.
Sabiedrība
Šodien 07:00
Pirmdien gaiss iesils līdz +21 grādam
Pirmdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +17..+21 grādu, prognozē sinoptiķi.
Mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs. Sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs vairāk. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses.
Rīgā saule mīsies ar mākoņiem un iespējams īslaicīgs lietus. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no rietumiem, dienvidrietumiem, gaiss iesils līdz +20, +21 grādam.
Laikapstākļus nosaka anticiklona atzars. Atmosfēras spiediens 1017-1020 hektopaskāli jūras līmenī.