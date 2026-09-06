Pēc Carnikavas suņu uzbrukuma bērniem Kulbergs norāda uz atbildīgajiem par tiesiskā regulējuma nepabeigtību
Zaļo un zemnieku savienības politiskajā pārraudzībā esošajai Zemkopības ministrijai (ZM) jāuzņemas atbildība par regulējuma nepabeigtību attiecībā uz cilvēkiem uzbrukušu suņu turēšanas režīmu, sociālajos medijos pavēstījis Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Komentējot divu suņu uzbrukumu Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" audzēkņiem, viņš atgādina, ka no 2026. gada 1. jūlija spēkā ir jauns likuma regulējums par suņiem, kas uzbrukuši cilvēkam. Tas paredz īpašu kārtību šādu suņu turēšanai, kā arī nosacījumus, kad suns obligāti eitanazējams.
Obligāta eitanāzija paredzēta, ja suns cilvēkam nodarījis smagus miesas bojājumus vai izraisījis nāvi un suņa īpašnieks par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumu ir saukts pie kriminālatbildības - stājies spēkā tiesas nolēmums. Tādēļ eitanāzija nav automātiska uzreiz pēc uzbrukuma, piebilst premjers.
Likuma grozījumu praktiskai piemērošanai ZM līdz 1. jūlijam bija jāizstrādā Ministru kabineta (MK) noteikumi par uzbrukuša suņa turēšanas režīmu. Tie paredzētu stingrākas prasības - uzpurni, īsu pavadu, pilngadīgu pavadoni un citus ierobežojumus, taču noteikumi vēl nav pieņemti.
Atzīstot, ka ZM kavējums nav iemesls, kādēļ Carnikavā suņi netika eitanazēti, Kulbergs uzsver, ka valstī nav pilnībā ieviests jaunajā regulējumā paredzētais drošības režīms pēc suņa uzbrukuma, un par šīs regulējuma nepabeigtību politiskā atbildība gulstas uz ZM.
Kā ziņots, saistībā ar divu suņu uzbrukumu Carnikavas bērnudārza "Riekstiņš" audzēkņiem piektdien ir sākts kriminālprocess, aģentūrai LETA apstiprināja Valsts policijā.
Policija ir sākusi kriminālprocesu saskaņā ar Krimināllikuma 20. nodaļu "Noziedzīgi nodarījumi pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību". Pašlaik notiek izmeklēšana, suņu saimnieks ir noskaidrots.
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Saskaņā ar iestādes sniegto informāciju incidentā cietuši seši bērni, no kuriem divi tika hospitalizēti. Cietis arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kas centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus.
Kā aģentūrai LETA teica Ādažu novada mērs Gatis Miglāns (ZZS), bērnu grupai palīgā piesteidzies kāds garāmbraucošas automašīnas vadītājs, kurš centies bērnus pasargāt, ceļot tos uz savas automašīnas. Viņš informēja, ka diviem bērniem veiktas operācijas. Pārējie cietušie devušies mājās.
Arī skolotāja palīdzei nopietnāka medicīniska iejaukšanās nebija nepieciešama un viņai pēc piedzīvotā šoka sniegta nepieciešamā palīdzība.