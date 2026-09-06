Liepājas autoosta.
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Šodien 19:58
Pasažieru ievērībai: pirmdien atcelti divi autobusu reisi starp Saldu un Liepāju, jo nav šoferu
"Latvijas sabiedriskais autobuss" šoferu trūkuma dēļ pirmdien atcēlis pa vienam reisam maršrutos Saldus-Liepāja un Liepāja-Saldus, liecina informācija Autotransporta direkcijas mājaslapā.
Vadītāju trūkuma dēļ atcelts reiss Saldus-Liepāja plkst. 7 un reiss Liepāja-Saldus plkst. 12.40.
"Latvijas sabiedriskais autobuss" 2024. gadā strādāja ar 11,977 miljonu eiro apgrozījumu un 921 147 eiro zaudējumiem. Finanšu dati par 2025. gadu vēl nav publicēti.
Kompānija "Latvijas sabiedriskais autobuss" reģistrēta 1996. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,894 miljoni eiro. Kompānija pieder SIA "B-Bus", bet patiesais labuma guvējs ir Adrians Brandavs.